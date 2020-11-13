Elon Musk kimdir? Kurduğu girişimler neler? Kaç milyar dolar serveti var?
Yaşayan 'Iron Man' olarak bilinen Elon Musk birçok başarılı teknoloji girişiminin arkasındaki isim. SpaceX ile uzaya yolculuk yapmayı hedefleyen Musk, elektronik araç devi Tesla'nın da kurucusu. Korona virüs ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Elon Musk kimdir? Detaylar haberimizde...
Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.
1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.
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Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.
27 yaşında girişimini 307 milyon dolara sattı
Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.
Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu
2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.
Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.
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SpaceX'i kurdu uzay yolculuklarının maliyetini düşürdü
SpaceX ISS'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçerken Musk'ın şirketi NASA ile yaptığı anlaşma ile de dikkat çekti.
Bu yıl şirket Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronotları taşırken kullanılan uzay mekiği yere dik olarak inmeyi başardı. Bu sayede mekik birçok uzay yolculuğu için tekrar kullanılabilecek ve uzay yolculuklarının maliyeti düşecek.