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Teknoloji Elon Musk kimdir? Kurduğu girişimler neler? Kaç milyar dolar serveti var?
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Elon Musk kimdir? Kurduğu girişimler neler? Kaç milyar dolar serveti var?

Yaşayan 'Iron Man' olarak bilinen Elon Musk birçok başarılı teknoloji girişiminin arkasındaki isim. SpaceX ile uzaya yolculuk yapmayı hedefleyen Musk, elektronik araç devi Tesla'nın da kurucusu. Korona virüs ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Elon Musk kimdir? Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Bugün korona virüs testleri ile ilgili yaptığı açıklamardan sonra dikkat çeken Elon Musk aslında çok tanınan bir teknoloji gurusu.

Birçok kişinin mucit olduğunu düşündüğü Musk'ın arkasında bulunduğu farklı firmalar birçok alanda yaptıkları yenilikler ile de dikkat çekiyor.

12 yaşındayken oyun tasarladı

Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Space X şirketinin kurucusu Elon Musk'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Space X şirketinin kurucusu Elon Musk'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.


  • Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.

1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.

Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.

Elon Musk'ın yaptırdığı 4 testin ikisi negatif ikisi pozitif çıktı: Son derece düzmece bir şeyler oluyor
KORONAVİRÜS
Elon Musk'ın yaptırdığı 4 testin ikisi negatif ikisi pozitif çıktı: Son derece düzmece bir şeyler oluyor

Reuters
Elon Musk

27 yaşında girişimini 307 milyon dolara sattı

Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.

  • Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu

2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.

Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.

Reuters
SpaceX

SpaceX'i kurdu uzay yolculuklarının maliyetini düşürdü

SpaceX ISS'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçerken Musk'ın şirketi NASA ile yaptığı anlaşma ile de dikkat çekti.

SpaceX kapsülü NASA astronotlarıyla beraber Dünya'ya döndü
TEKNOLOJİ
SpaceX kapsülü NASA astronotlarıyla beraber Dünya'ya döndü
  • Bu yıl şirket Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronotları taşırken kullanılan uzay mekiği yere dik olarak inmeyi başardı. Bu sayede mekik birçok uzay yolculuğu için tekrar kullanılabilecek ve uzay yolculuklarının maliyeti düşecek.

SpaceX’in uzaya gönderdiği NASA astronotları Dünya’ya geri döndü
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SpaceX’in uzaya gönderdiği NASA astronotları Dünya’ya geri döndü
SpaceX şirketi tarafından geçtiğimiz aylarda Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Dünya'ya döndü. Astronotlar, 19 saatlik yolcuğun ardından Florida'nın doğu kıyısında okyanusa iniş yaptı. Astronotlar, suya yapılan inişin ardından kurtarma tekneleri ile sudan çıkarıldı. ABD, bu başarılı inişin ardından yıllar sonra yörüngeye astronot gönderip güvenle geri getirme kabiliyetine sahip olmuş oldu.


Reuters
Elon Musk'ın kurduğu Tesla dünyanın en değerli şirketlerinden biri.

Tesla ile elektrikli otomobil pazarının büyümesini sağladı

Musk'ın bir diğer büyük projesi ise elektrikli otomobil oldu. Elon Musk kurduğu Tesla adlı şirket ile birçok araba markasının da elektrikli otomobil piyasasına girmesine ön ayak oldu.

Elon Musk'tan heyecanlandıran açıklama: Beşinci düzey otonom sürüşe çok yakınız
EKONOMİ
Elon Musk'tan heyecanlandıran açıklama: Beşinci düzey otonom sürüşe çok yakınız
  • Tesla şirketini kurmasındaki en büyük amaç ise petrol ve türevi yakıtların doğaya verdiği zararın geri dönülemez bir tahribat yarattığına inanması.

Musk'ın kurduğu Tesla bugün yaklaşık 500 milyar dolar değerine ulaşırken Dünyanın en değerli otomobil firmalarından biri haline geldi.

Elon Musk'ın kaç milyar dolar serveti var?

49 yaşındaki girişimci, 69,1 milyar dolarlık servetiyle dikkat çekti. Bu rakam ile birlikte Forbes milyarderler listesinde 31'incilikten 9'uncu sıraya yükseldi.

Alman basını yerli otomobil TOGG'a övgüler yağdırdı: Türkiye'nin Tesla'sı
DÜNYA
Alman basını yerli otomobil TOGG'a övgüler yağdırdı: Türkiye'nin Tesla'sı

Mavi tike sahip sahte Elon Musk hesabıyla dolandırdılar: Yüzlerce kullanıcının kripto paralarını çaldılar
FOTOĞRAF 5
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Donald Trump’ın 2020 ABD başkanlık seçimleri ile ilgili tweetlerinin yanıt bölümünde kripto para dolandırıcılığı yapan doğrulanmış sahte bir “Elon Musk hesabı dikkat çekti. Twitter’da hackledikleri mavi tike sahip hesapta, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın adını ve profil fotoğrafını kullanan siber dolandırıcılar, 270 bin TL değerinde bitcoin çaldı.
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Siber dolandırıcılar Business Chicks CEO'su Emma Isaacs'in mavi tike sahip onaylanmış hesabını ele geçirdikten sonra hesabın ismini ve profil fotoğrafını Elon Musk’ın ismi ve profil fotoğrafıyla değiştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımına bu hesapla yanıt bırakan dolandırıcılar, erken davranan kullanıcılara kripto para hediye edeceklerini iddia ettiler.
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Söz konusu paylaşımda bir internet sitesi linkine yer veren dolandırıcılar, 270 bin TL’ye denk gelen 32 bin dolar değerinde bitcoin çaldılar. Amaçlarına ulaşan dolandırıcılar kısa süre içerisinde internet sitesini kapatıp kayıplara karıştı.
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Geçtiğimiz Temmuz ayında da 17 yaşındaki bir bilgisayar korsanı ve siber suç ortaklarının, Elon Musk başta olmak üzere düzinelerce yüksek profilli kullanıcının hesabını ele geçirerek paylaştıkları tweetlerle 118.000 doların üzerinde bir değerde Bitcoin elde ettiğini belirten uzmanlar, ünlü isimlere ait söz konusu yüksek takipçili hesapların sahip olduğu mavi tikin, olası hack durumlarında kullanıcıların kandırılmasını oldukça kolaylaştırdığını söylüyor.
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Kullanıcıların gerçek olamayacak kadar olağan dışı tweetlere temkinli yaklaşması gerektiği uyarısında bulunan uzmanlar, “Bir hesabın, gerçek bir kişi ya da kuruma ait olup olmadığını anlamak için isim, soy isim ve profil fotoğrafı yerine kullanıcı adına bakılması gerekiyor” diyor.
Mavi tike sahip sahte Elon Musk hesabıyla dolandırdılar: Yüzlerce kullanıcının kripto paralarını çaldılar
Twitter'da hackledikleri mavi tike sahip hesapta Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın adını ve profil fotoğrafını kullanan siber dolandırıcılar, yüzlerce kullanıcının kripto paralarını çaldı. 270 bin TL değerinde bitcoin çalındığını belirten uzmanlar, mavi tik özelliği hesabın gerçek bir kişiye ait olduğunu gösterse de olası hack girişimlerinde bu hesaplardan yapılan yanıltıcı paylaşımların daha çok inandırıcı olduğunu söyleyerek benzer siber dolandırıcılıklara karşı uyarıyor.
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