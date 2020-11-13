Elon Musk kimdir? Kurduğu girişimler neler? Kaç milyar dolar serveti var?

Bugün korona virüs testleri ile ilgili yaptığı açıklamardan sonra dikkat çeken Elon Musk aslında çok tanınan bir teknoloji gurusu.

Birçok kişinin mucit olduğunu düşündüğü Musk'ın arkasında bulunduğu farklı firmalar birçok alanda yaptıkları yenilikler ile de dikkat çekiyor.

12 yaşındayken oyun tasarladı

Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.

OYNAT 00:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Space X şirketinin kurucusu Elon Musk'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Space X şirketinin kurucusu Elon Musk'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. BiP'te paylaş

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Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.

1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.

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Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.

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Reuters Elon Musk

27 yaşında girişimini 307 milyon dolara sattı

Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.

Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu

2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.

Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.

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Reuters SpaceX

SpaceX'i kurdu uzay yolculuklarının maliyetini düşürdü

SpaceX ISS'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçerken Musk'ın şirketi NASA ile yaptığı anlaşma ile de dikkat çekti.

TEKNOLOJİ SpaceX kapsülü NASA astronotlarıyla beraber Dünya'ya döndü

Bu yıl şirket Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronotları taşırken kullanılan uzay mekiği yere dik olarak inmeyi başardı. Bu sayede mekik birçok uzay yolculuğu için tekrar kullanılabilecek ve uzay yolculuklarının maliyeti düşecek.

OYNAT 00:54 SpaceX’in uzaya gönderdiği NASA astronotları Dünya’ya geri döndü SpaceX şirketi tarafından geçtiğimiz aylarda Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Dünya'ya döndü. Astronotlar, 19 saatlik yolcuğun ardından Florida'nın doğu kıyısında okyanusa iniş yaptı. Astronotlar, suya yapılan inişin ardından kurtarma tekneleri ile sudan çıkarıldı. ABD, bu başarılı inişin ardından yıllar sonra yörüngeye astronot gönderip güvenle geri getirme kabiliyetine sahip olmuş oldu. BiP'te paylaş

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Reuters Elon Musk'ın kurduğu Tesla dünyanın en değerli şirketlerinden biri.



Tesla ile elektrikli otomobil pazarının büyümesini sağladı

Musk'ın bir diğer büyük projesi ise elektrikli otomobil oldu. Elon Musk kurduğu Tesla adlı şirket ile birçok araba markasının da elektrikli otomobil piyasasına girmesine ön ayak oldu.

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Tesla şirketini kurmasındaki en büyük amaç ise petrol ve türevi yakıtların doğaya verdiği zararın geri dönülemez bir tahribat yarattığına inanması.

Musk'ın kurduğu Tesla bugün yaklaşık 500 milyar dolar değerine ulaşırken Dünyanın en değerli otomobil firmalarından biri haline geldi.

Elon Musk'ın kaç milyar dolar serveti var?

49 yaşındaki girişimci, 69,1 milyar dolarlık servetiyle dikkat çekti. Bu rakam ile birlikte Forbes milyarderler listesinde 31'incilikten 9'uncu sıraya yükseldi.

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