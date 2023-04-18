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Teknoloji

Elon Musk OpenAI'ı 'yalan söylemekle' suçladı: Yapay zeka yarışına o da katılıyor

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın üst yöneticisi Elon Musk, Microsoft ve Google'ın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotlarına meydan okumak amacıyla "TruthGPT" adını verdiği bir platformu başlatacağını açıkladı. OpenAI'ı "yapay zekayı yalan söylemesi için eğitmekle" suçlayan Musk, Google'ın kurucu ortağı Larry Page'in de yapay zeka güvenliğini ciddiye almadığını iddia etti. Musk, geliştireceği yapay zeka ile "maksimum gerçeği arayacağını" söyledi.

19:47 . 18/04/2023 Salı
AA
Elon Musk.

Elon Musk.

Twitter'ın üst yöneticisi Elon Musk, Amerikan Fox News kanalına verdiği röportajda, kar amaçlı bir kuruluş olan Microsoft ile işbirliği yapması dolayısıyla ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ı eleştirdi.

OpenAI'ı "
yapay zekayı yalan söylemesi için eğitmekle
" suçlayan Musk, Google'ın kurucu ortağı Larry Page'in de yapay zeka güvenliğini ciddiye almadığını iddia etti.
Musk, "TruthGPT" ismini verdiği platformla "
maksimum gerçeği arayacağın
ı" vurgulayarak geç başladığını ancak bu alanda bir seçenek olmaya çalışacağını bildirdi.

Yapay zekada rekabet artıyor

Microsoft, yapay zeka atılımlarını hızlandırmak için, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile ortaklık yapmıştı.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet ise şubatta ChatGPT'ye rakip olabilecek "Bard" ismini verdiği yeni teknolojisini tanıtmıştı.

ABD'li e-ticaret devi Amazon da geçen hafta, diğer şirketlerin kendi sohbet robotlarını ve yapay zeka destekli ürünler oluşturma hizmetlerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan yeni teknolojilerini duyurmuştu.

Kar amacı gütmeyen Future of Life Institute'un geçen ay yayımladığı ve aralarında Musk'ın da olduğu 1000'den fazla kişinin imzaladığı açık mektupta, yapay zeka robot tasarımları için ortak güvenlik protokolleri geliştirilene ve bağımsız uzmanlarca uygulanıp denetimi yapılana kadar ileri yapay zeka robotlarının geliştirilmesine ara verilmesi talep edilmişti.



#Yapay Zeka
#ChatGPT
#OpenAI
#TruthGPT
#Elon Musk
#Twitter
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