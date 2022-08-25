​Engelsiz yaşam için yeni teknolojiler Teknofest’te

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “2030 Engelsiz Yaşam” vizyonu doğrultusunda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından tasarım süreçlerine katkı sunulan Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması, özel gereksinimli bireylerin sağlık, kapsayıcı eğitim, bağımsız yaşam, afet ve insani bakımdan acil durumlara erişilebilirliğini önceleyen proje ve fikirleri bir araya getirdi.

Her alanda erişilebilirlik için ürettiler

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında bu yıl ilk kez düzenlen yarışmada özel gereksinimli bireylerin akademik, sosyal ve mesleki hayatlarında karşılaştıkları zorlukları asgari seviyeye düşürecek nitelikte fikir ve çalışmaların geliştirilmesi sağlandı. 5-7 Ağustos tarihleri arasında Trabzon’da yapılan Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışmasına ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviyelerde 45 bin öğrenci, 11 bin takım başvurdu, 619 takım finale kaldı. Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST’te alacaklar.

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TEKNOFEST’e akademik destek

Milli Teknoloji Hamlesi mottosuyla beş yıldır büyük bir coşku ile gerçekleştirilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye’nin dört bir yanından bilim ve teknolojiyi rehber edinmiş, geleceğin teknolojilerini üreten gençleri bir araya getiriyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi de ilk yıldan itibaren akademik paydaş olarak yer aldığı TEKNOFEST’te fikir ve proje üreten onlarca öğrenci ve jürilerde bulunan öğretim üyeleri ile bilimi destekliyor. Türkiye’nin dört bir yanından ve 107 ülkeden binlerce üniversite takımının 40 ana yarışmada 99 farklı kategoride mücadele ettiği yarışmalarda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden 6 öğrenci takımı yarışıyor, 29 öğretim üyesi değerlendirici olarak görev alıyor.

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