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Teknoloji Facebook Instagram üzerinden kullanıcıları gözetliyor
SOSYAL MEDYA

Facebook Instagram üzerinden kullanıcıları gözetliyor

Sosyal medya uygulaması Facebook, ABD'de federal bir mahkemede açılan davada, "Instagram platformu üzerinden kullanıcıların mobil telefonlarının kameralarını açarak casusluk yapmakla" suçlandı.Brittany Conditi, Facebook’a ait olan sosyal medya platformu Instagram’ın kamera üzerinden bilerek kullanıcıları izlediğini iddia etti. Conditi'ye göre bunun amacı kullanıcı hakkında her türlü veriye ulaşmak...

Haber Merkezi Diğer
Facebook'un kullanıcıları Instagram üzerinden izlediği belirtiliyor.
Facebook'un kullanıcıları Instagram üzerinden izlediği belirtiliyor.

ABD’de Brittany Conditi adlı Instagram kullanıcısı perşembe günü San Francisco federal mahkemesinde Facebook’a dava açtı.

AMAÇ VERİLERE ULAŞMAK

Brittany Conditi, Facebook’a ait olan sosyal medya platformu Instagram’ın kamera üzerinden bilerek kullanıcıları izlediğini iddia etti. Conditi bunun amacının da “kullanıcılar hakkında başka türlü edinilmeyecek kârlı ve değerli verilere ulaşmak” olduğunu öne sürdü.

AKTİF OLMAYAN ZAMANLARDA DA İZLİYOR

BBC'nin haberine göre Temmuz ayında ABD basınında yer alan bazı haberlerde, aktif kullanmadıkları zamanlarda bile Instagram’ın kullanıcıların iPhone telefon kameralarına erişim sağladığı yönünde haberler çıkmıştı.

Facebook ise bu iddiaları reddetmiş; sistemdeki bir yazılım hatası olduğunu, bu yüzden erişim sağlamadığı halde Instagram’ın iPhone kamerasını açmaya çalıştığı yönünde bir uyarının geldiğini açıklamıştı.

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FACEBOOK AÇIKLAMA YAPMADI

Bloomberg’in haberine göre açılan davada, “Instagram ve Facebook’un evlerindeyken bile son derece gizli ve mahrem kişisel bilgileri toplayarak değerli veriler ve pazar araştırması edindiği” belirtildi.

Facebook, Bloomberg’e konuyla ilgili görüş vermeyi reddetti.

Geçen ay açılan bir başka davada ise Facebook’un yüz tanıma teknolojisi kullanarak 100 milyondan fazla Instagram kullanıcısının biyometrik bilgilerine eriştiği öne sürülmüştü.

Facebook ise bu iddiayı da reddederek Instagram’ın yüz tanıma teknolojisi kullanmadığını belirtmişti.

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