Teknoloji Facebooktan şirket ve uygulamaları ayıracak yeni logo
SOSYAL MEDYA

Facebook'tan şirket ve uygulamaları 'ayıracak' yeni logo

Facebook, şirketin kurumsal kimliği ve uygulamaları arasında görsel ayrım oluşturma amacıyla oluşturduğu yeni logosunu tanıttı. Facebook Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi Antonio Lucio, "Tanıttığımız yeni logo, Facebook şirketinin kendi markasını ve kurumsal kimliğini koruyarak şirket ve uygulamaları arasında ayrım oluşturacak. Facebook şirketinin parçası olan ürün ve servisler hakkında daha şeffaf olmaya başladık ve haziran ayında başlattığımız uygulamayla bütün uygulamalarımızda 'Facebook'tan' ibaresine yer verdik" dedi.

Haber Merkezi AA
Facebook, şirketin kurumsal kimliği ve uygulamaları arasında görsel ayrım oluşturma amacıyla yeni logo kullanacağını duyurdu.
Facebook, şirketin kurumsal kimliği ve uygulamaları arasında görsel ayrım oluşturma amacıyla yeni logo kullanacağını duyurdu.

Facebook'tan yapılan açıklamada, 15 yıl önce tek bir uygulama olarak yayın hayatına başlayan platformun, bugün insanlar arasında iletişim sağlamak, iş geliştirmek gibi çeşitli amaçlar için ürün paketi sunduğu bildirildi.

'Doğum günü kutlayıcı' ile 280 bin Türk'ün verilerini ihlal eden Facebook'a 1.6 milyon ceza
TEKNOLOJİ
'Doğum günü kutlayıcı' ile 280 bin Türk'ün verilerini ihlal eden Facebook'a 1.6 milyon ceza

Açıklamada görüşlerine yer verilen Facebook Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi Antonio Lucio, Facebook tarafından sunulan ürünler konusunda daha net olma amacıyla şirketin logosunu güncellediklerini belirterek, tanıtılan yeni logonun Facebook şirketinin kendi markasını ve kurumsal kimliğini koruyarak şirket ve uygulamaları arasında ayrım oluşturacağını kaydetti.

Lucio, yeni logonun anlaşılırlık amacıyla tasarlandığını, şirket ve uygulama arasında görsel ayrım oluşturma amacıyla özel tipografi ve büyük harf kullanımının tercih edildiğini aktardı.

Facebook'a 'tekelcilik' soruşturması açıldı
TEKNOLOJİ
Facebook'a 'tekelcilik' soruşturması açıldı

"Önümüzdeki haftalarda kullanmaya başlayacağız"

İnsanların, kullandıkları uygulamaların hangi şirket tarafından geliştirildiğini bilmesi gerektiğine işaret eden Lucio, şunları kaydetti:

  • "Şirket olarak bizim ana servislerimiz arasında Facebook uygulaması, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal ve Calibra bulunuyor. Bu uygulamalar ve teknolojiler yıllardır altyapı paylaşıyor ve bu servislerin arkasındaki takımlar sıkça birlikte çalışıyor.
  • Facebook şirketinin parçası olan ürün ve servisler hakkında daha şeffaf olmaya başladık ve haziran ayında başlattığımız uygulamayla bütün uygulamalarımızda 'Facebook'tan' ibaresine yer verdik. Yeni logomuzu önümüzdeki haftalarda yeni şirket web sayfamız dahil olmak üzere, ürünlerimizde ve pazarlama materyallerimizde kullanmaya başlayacağız."

Açıklamada ayrıca, yeni marka çalışmasının, şirketin sahiplik yapısıyla servislerini kullanan insanlar ve şirketler arasında daha iyi bir iletişim sağlayacağı vurgulandı.

Yeni logonun, şirketin platformlarına özel olarak farklı renklerde kullanılması bekleniyor.

İHAlar olmasaydı bugün eyvah derdik

İHA'lar olmasaydı
bugün eyvah derdik

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET canlı yayınında.
Başkanlar PFDKda

Başkanlar PFDK'da

Olaylı haftanın ardından PFDK'ya sevk edildiler.
ABDden Çine Uygur tepkisi

ABD'den Çin'e Uygur tepkisi

Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile ilgili yazılı açıklama dikkat çekti.
2 bin sığınmacı çocuk kayıp

2 bin sığınmacı çocuk kayıp

​Yunan yetkilinin açıkladığı rakamlar dehşet verici.
Dünya ayağa kalksa <br>umurumuzda olmaz

Dünya ayağa kalksa
umurumuzda olmaz

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kıbrıs açıklaması.
Havada asılı bir şehir

Havada asılı bir şehir

​Yunanistan'ın masalsı bir bölgesi Meteora.
Kızı göstericilere destek verdi

Kızı göstericilere destek verdi

Lübnan olayları Cumhurbaşkanı Avn'ın ailesinde çatlağa yol açtı.
Tel Abyad'da bulundu

Tel Abyad'da bulundu

​SAS timleri tek tek tespit ederek imha etti.

Pençe-3'te<br>PKK'ya darbe

Pençe-3'te
PKK'ya darbe

Haftanin'e düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Netanyahu'nun başını ağrıtacak

Netanyahu'nun başını ağrıtacak

İsrail Başsavcısının elinde 3 ayrı dosya bulunuyor.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Tuzla'da erik çekirdeği atan çocuğu dövmüştü.
Arınç'a sert tepki

Arınç'a sert tepki

'KHK faciadır' ifadesi hadsizlik.
Güvenli bölgede hala teröristler var

Güvenli bölgede hala teröristler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.
Magandaların<br> talebi reddedildi

Magandaların
talebi reddedildi

​Pendik'te hamile kadının aracına saldırmışlardı.
Kulüpler Birliği'nde <br>yeni dönem

Kulüpler Birliği'nde
yeni dönem

Vakfın 10. başkanı Mehmet Sepil oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.