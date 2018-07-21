Ford 190 bin aracını geri çağırdı

ABD’li otomotiv devi Ford, Almanya’da 190 bin aracını geri çağırmasıyla gündeme geldi. Debriyaj sisteminde bir hatayı fark ettiklerini ve bu hatanın sonucunda yangın çıkabileceği uyarısında bulunan Ford, sorunun şimdilik Almanya’daki araçlarda tespit edildiğini fakat bu durumun diğer Avrupa ülkelerindeki Ford marka araçlarının da etkilenmiş olabileceğini söyledi.

Konuyla alakalı açıklama yapan Ford yetkilileri, araçlarda bulunan debriyaj plakalarının sürüş anında kırılabileceğini ve kırılan plaka parçalarının aracın şanzıman ve hatta motor bölmesine sıçrayabileceğini ve bunun sonucunda yangın çıkabileceğini ifade etti.

Peki, geri çağrılan Ford modelleri hangileri?

Ford’dan yapılan açıklama göre etkilenen modeller şunlar: Ford Focus, Ford C-Max, Ford S-Max, Galaxy ve Ford Transit Connect.

Çağırılan modeller 1.0, 1.5 ve 1.6 litrelik Ecoboost benzin ve manuel altı ileri vitesli şanzıman sistemine sahip.

Yaşanan bu durum şimdilik sadece Almanya’daki Ford modellerini ilgilendiriyor. Fakat diğer Avrupa ülkelerindeki araçlar da bu hatadan etkilenmiş olabilir.

TEKNOLOJİ Aston Martin’den yeni uçan otomobil

TEKNOLOJİ Kaplumbağa ile yarışan otomobiller