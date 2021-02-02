Google ayrımcılık nedeniyle 2.5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Şirket, bakanlıkla yaptığı adli uzlaşma anlaşması kapsamında, 2014-2017 yıllarında erkek meslektaşlarına göre daha az maaş ödediği 2 bin 500 kadın mühendise 1 milyar 350 milyon dolar tazminat ödeyecek.
- Öte yandan aynı dönemde Google'a iş başvurusunda bulunan bin 700 kadın ve Asyalı adaya, işe alımda ayrımcılığa uğradıkları gerekçesiyle 1 milyar 230 milyon dolar ödenecek.
Anlaşma ayrıca, Google'ın gelecekte olası ayrımcı uygulamaları önlemek üzere gerekli düzenlemeler için 5 yıl boyunca yılda 250 bin dolar yatırarak bir fon oluşturması öngörülüyor.
Ne olmuştu?Çalışma Bakanlığı, 4 yıl önce, federal hükümetten ihale alan şirketlere yapılan rutin denetimlerde Google'daki ayrımcı istihdam pratiklerine dikkat çekmiş, maaş ödemeleri ve işe alımlardaki ayrımcı uygulamalar nedeniyle şirkete dava açma kararı almıştı.
- Bakanlığın iddialarını reddeden Google, maaş ödemelerinde yapılan işi, işe alımlarında ise adayların yetkinliği dikkate aldığını, cinsiyete ya da etnik kökene dayalı ayrımcılık uygulamadığını savunmuştu.