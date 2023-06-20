|
Teknoloji

Güneş'ten bile sıcak gezegen benzeri nesne keşfedildi

Bilim adamları bin 400 ışık yılı uzaklıkta bir yıldızın yörüngesinde dönen bir nesnenin Güneş'ten daha sıcak olduğunu tespit etti.

08:20 . 20/06/2023 Salı
Diğer
Foto: NASA.

Foto: NASA.

Bu cisimler, gezegenlerle yıldızlar arasındaki ilginç bir kategori olan bir kahverengi cüce olarak adlandırılıyor.


Cisim ev sahibi yıldızıyla o kadar yakın bir yörüngede ki sıcaklığı 8 bin Kelvin'i (7 bin 727 santigrat derece) aşıyor.

Bu atmosferindeki molekülleri bileşik atomlarına ayıracak kadar yüksek bir sıcaklık.


Kahverengi cüceler gezegenlerden daha sıcak olma eğiliminde olsalar da, genel olarak Güneş benzeri sıcaklıklara ulaşamazlar.

İsrail'deki Weizmann Bilim Enstitüsü'nden Astrofizikçi Na'ama Hallakoun liderliğindeki uluslararası bir ekip, nesneye WD0032-317B adını verdi.


Keşifleri, Nature Astronomy'deki bir makalede ayrıntılı olarak açıklandı.

Ekibin söylediğine göre bu keşif, aşırı sıcak, büyük kütleli yıldızların yörüngesinde dönen Jüpiter benzeri gaz devlerine ne olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir.

#Güneş
#Gezegen
#Bilim Adamları
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi