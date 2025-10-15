Honor Magic 8 serisi resmen tanıtıldı: İşte fiyatlar ve özellikleri

Honor, uzun süredir merakla beklenen yeni amiral gemisi serisini duyurdu. Çin’de tanıtılan Honor Magic 8 ve Magic 8 Pro, donanım gücüyle dikkat çekiyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 200 MP telefoto kamera, yapay zekâ özellikleri ve 7.200 mAh’e kadar çıkan batarya kapasitesiyle rakiplerine gözdağı veriyor.





Honor Magic 8 Pro: Güç ve dayanıklılık bir arada

Serinin en güçlü modeli Magic 8 Pro, 6,71 inç büyüklüğünde OLED LTPO ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı ve 6.000 nit maksimum parlaklık sunan bu ekran, hem oyun hem multimedya deneyiminde üst seviye bir kalite vadediyor. Ön tarafta 50 MP selfie kamerası, 3D yüz tanıma sensörü ve ekran altına gizlenmiş ultrasonik parmak izi okuyucu yer alıyor. Arka tarafta ise üçlü kamera sistemi bulunuyor:





50 MP OIS destekli ana sensör (1/1.3 inç)

200 MP telefoto lens (3,7x optik yakınlaştırma, 1/1.4 inç sensör)

122 derecelik 50 MP ultra geniş açı kamera





Magic 8 Pro’nun en dikkat çeken tarafı ise bataryası. Çin versiyonu 7.200 mAh silikon-karbon batarya, Avrupa versiyonu ise 6.270 mAh kapasiteyle geliyor. Cihaz, 100 W kablolu ve 80 W kablosuz şarj desteğine sahip. Telefon MagicOS 10 arayüzüyle birlikte, özelleştirilebilir Yoyo yapay zekâ asistanı ve özel bir AI düğmesi ile geliyor.





Honor Magic 8: Daha kompakt, aynı güce sahip

Serinin temel modeli Honor Magic 8, abisiyle benzer bir performans sunuyor. Snapdragon 8 Gen 5 işlemciden güç alan telefon, 6,58 inçlik OLED ekranla geliyor. Kamera tarafında OIS destekli 50 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş açı kamera ve 3x optik yakınlaştırma sunan 64 MP telefoto lens bulunuyor. Ön kısımda ise 50 MP selfie kamerası yer alıyor. Enerjisini 7.000 mAh bataryadan alan Magic 8, 90 W kablolu ve 80 W kablosuz şarj desteğiyle geliyor.





Fiyatlar ve satış tarihi

Her iki model de Çin’de ön siparişe açıldı, 23 Ekim 2025 itibarıyla satışa çıkacak. Honor, Magic 8 serisini yakında küresel pazarlara da getireceğini doğruladı.





Honor Magic 8 Pro fiyatları:

12 GB / 256 GB: 5.699 CNY (≈800 $)

12 GB / 512 GB: 5.999 CNY (≈840 $)

16 GB / 512 GB: 6.199 CNY (≈870 $)

16 GB / 1 TB: 6.699 CNY (≈940 $)

Honor Magic 8 fiyatları:

12 GB / 256 GB: 4.499 CNY (≈630 $)

12 GB / 512 GB: 4.799 CNY (≈670 $)

16 GB / 512 GB: 4.999 CNY (≈700 $)

16 GB / 1 TB: 5.499 CNY (≈770 $)





Yapay zekâ çağına özel tuş