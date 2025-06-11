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Huawei CEO’sundan çarpıcı itiraf: İlk kez bu kadar açık konuştu

Huawei CEO’sundan çarpıcı itiraf: İlk kez bu kadar açık konuştu

09:4311/06/2025, Çarşamba
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Huawei CEO’su Ren Zhengfei, Çin’in resmi gazetesine verdiği röportajda, şirketin yapay zeka çipi alanında ABD’li rakiplerinin bir nesil gerisinde olduğunu itiraf etti.

Huawei CEO'su Ren Zhengfei, Çin'in devlet gazetesi People's Daily’ye verdiği röportajda, şirketin yapay zeka (AI) çiplerinin mevcut durumu hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Zhengfei, ABD’nin uyguladığı ihracat kısıtlamalarının yarattığı zorluklara rağmen, şirketin geleceği konusunda iyimser olduğunu ifade etti.


"Bir nesil gerideyiz" itirafı


Ren Zhengfei, Huawei’nin yapay zeka çipi teknolojisinin Amerikan emsallerinden bir nesil geride olduğunu açıkça itiraf etti.


Tecrübeli CEO "BD, Huawei'nin başarılarını abarttı. Huawei o kadar da iyi değil. Onların değerlendirmesine ulaşmak için çok çalışmamız gerekiyor." dedi.


İlk kez bu kadar açık konuştu


Bu, Zhengfei ya da Huawei tarafından gelişmiş çip üretim çabaları hakkında yapılan ilk açık ve doğrudan açıklamalardan biri oldu. Yapay zeka ve çip teknolojileri, uzun süredir ABD-Çin arasındaki rekabetin en yoğun yaşandığı alanlardan biri olarak dikkat çekiyor.


Teknoloji açığını nasıl kapatacaklar?


Ren Zhengfei, çiplerinin bir nesil geride olmasına rağmen, bu performans açığını kapatmak için matematiksel optimizasyon ve küme bilişim (cluster computing) gibi teknikler kullandıklarını belirtti. Bu yaklaşımla, daha az gelişmiş bireysel çiplerin birlikte çalışması sağlanarak daha yüksek toplam performans elde ediliyor.


Zhengfei, Huawei’nin her yıl araştırma ve geliştirme çalışmalarına 180 milyar Çin Yuanı (yaklaşık 25 milyar dolar) yatırım yaptığını vurgulayarak, şirketin teknoloji yarışındaki kararlılığının altını çizdi.


Huawei’nin Ascend serisi yapay zeka çipleri, dünya lideri konumundaki NVIDIA’nın ürünleriyle rekabet etmeye devam ediyor. Her ne kadar teknolojik olarak bir nesil geride oldukları kabul edilse de, Huawei bu farkı kapatmak için ciddi bir bilimsel ve stratejik çaba ortaya koyuyor.




#Huawei
#tekonloji
#yapay zeka
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