TECNO yeni CAMON serilerini Türkiye’de ön siparişe açtı

Mobil ürün üreticisi TECNO, orta segment CAMON 40 Serisi’nin yeni üyesi CAMON 40 Premier 5G ve CAMON 40 modelini ön siparişe açtı. CAMON 40 Premier 5G, 29 bin 999 TL, CAMON 40 12/256 GB ise 19 bin 999 TL’den ön siparişe sunuldu. TECNO Türkiye’nin resmî web sitesi üzerinden CAMON 40 Premier 5G veya CAMON 40 için ön sipariş veren kullanıcılar, JBL Tune 520BT Multi Connect Kablosuz Kulaklık hediyesinden faydalanabiliyor. Kampanyadan yararlanmak için kullanıcıların önce TECNO Türkiye web sitesinde sipariş oluşturmaları, ardından seçtikleri zincir teknoloji mağazasından cihazın ödemesini gerçekleştirip fatura almaları gerekiyor. Faturalarını ön sipariş sitesine yüklemeleri hâlinde, hediyeleri kargo ile adreslerine ücretsiz olarak gönderiliyor.

TECNO CAMON 40 Premier 5G, amiral gemisi düzeyindeki güçlü kamera performansıyla serinin en çok beklenen modeli olarak öne çıkıyor. 50MP OIS destekli LYT-701 Ultra Gece Kamerası ve 50MP FF ön kamerasıyla dikkat çeken cihaz, 50MP ultra geniş açılı kamerası sayesinde geniş manzara ve grup fotoğraflarının kolayca çekilmesini sağlıyor. Yapay zekâ destekli kenar bozulma düzeltme teknolojisi sayesinde görüntüler bozulmadan, yüksek doğrulukla elde ediliyor. Ayrıca 50MP Periskop Telefoto kameraya sahip olan CAMON 40 Premier 5G, AI Süper Yakınlaştırma, Portre Odaklama ve 100X dijital yakınlaştırma özellikleriyle fark yaratıyor. Bu sayede 4–8X arası net metin fotoğrafçılığı, 10–30X arası net mimari ve manzara çekimleri ile Ay fotoğrafçılığı için 100X netlik sunabiliyor. Telefon, aynı zamanda 4K 60fps Pre-ISP Ultra Gece Videosu özelliğini destekleyen bağımsız görüntüleme çipiyle donatılmış.