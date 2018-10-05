Teknoloji Huawei Mate 20 serisinin fiyatı ortaya çıktı
MOBİL

Huawei Mate 20 serisinin fiyatı ortaya çıktı

Huawei’nin 16 Ekim tarihinde tanıtacağı Mate 20 serisi hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı. Yabancı kaynaklı bir internet sitesi Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro modellerine ait olduğu iddia edilen basın görselleri ve fiyat bilgisini paylaştı. Merakla beklenen Huawei Mate 20 serisine dair son gelişmeler haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Huawei Mate 20'ye ait olduğu iddia edilen basın görseli.
Huawei Mate 20'ye ait olduğu iddia edilen basın görseli.

Tanıtıma kısa bir zaman kalan Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro’ya ait olduğu iddia edilen basın görselleri ve fiyat bilgisi ortaya çıktı.

Huawei Mate 20 ile ilgili son zamanlarda ortaya çıkan tüm basın görsellerinde telefonun üçlü kamera modülüne yer verildiği görülüyor. Telefon 16 Ekim’de tanıtıldığı zaman sürpriz olmayacak. Fakat paylaşılan fiyat bilgisi akıllara durgunluk yaşattı diyebiliriz.

Yabancı kaynaklı bir e-ticaret sitesinin ortaya çıkardığı fiyat bilgisi Huawei Mate 20 serisini bekleyenleri üzecek türden. Huawei Mate 20’nin başlangıç fiyatının 810 dolar, Mate 20 Pro’nun ise 1.100 dolardan satışa çıkacağı iddia ediliyor.

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