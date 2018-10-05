Huawei Mate 20 serisinin fiyatı ortaya çıktı

Tanıtıma kısa bir zaman kalan Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro’ya ait olduğu iddia edilen basın görselleri ve fiyat bilgisi ortaya çıktı.

Huawei Mate 20 ile ilgili son zamanlarda ortaya çıkan tüm basın görsellerinde telefonun üçlü kamera modülüne yer verildiği görülüyor. Telefon 16 Ekim’de tanıtıldığı zaman sürpriz olmayacak. Fakat paylaşılan fiyat bilgisi akıllara durgunluk yaşattı diyebiliriz.

Yabancı kaynaklı bir e-ticaret sitesinin ortaya çıkardığı fiyat bilgisi Huawei Mate 20 serisini bekleyenleri üzecek türden. Huawei Mate 20’nin başlangıç fiyatının 810 dolar, Mate 20 Pro’nun ise 1.100 dolardan satışa çıkacağı iddia ediliyor.