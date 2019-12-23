Huawei Mate 30 Pro Ocak 2020'de Türkiye'de satışta

Huawei Mate 30 Pro, Ocak 2020'de Türkiye'de tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Şirket açıklamasına göre, Huawei'nin son "amiral gemisi" Mate 30 Pro, özellikleriyle, akıllı telefon deneyimine yeni bir boyut getiriyor.



Tasarımından işlemcisine kadar yenilikler içeren Huawei Mate 30 Pro, yapay zeka destekli kamera özellikleri, yüksek performanslı işlemcisi Kirin 990 ile öne çıkıyor.

TEKNOLOJİ Huawei Mate 30 Pro da ana kamerayı değiştiriyor

Fotoğraf makineleri ve akıllı telefonların kameralarını bilimsel olarak test eden DxOMark, Huawei Mate 30 Pro'yu inceledi ve hem 4G hem de 5G versiyonunu ilk iki sıraya yerleştirdi.

Huawei Mobile Services (HMS) tarafından desteklenen uygulama galerisinde, birçok önemli içeriğe erişim sunan modelde, küçülen çentik ve şelale ekran konsepti bulunuyor.

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Dörtlü kamera sistemi, uzun ömürlü pil

Mate Serisi'nin son üyesi Mate 30 Pro, arka panelinde yer alan dairesel kamera yerleşimi ile dikkati çekiyor. Huawei Mate 30 Pro, 40MP Cine Kamera, 40MP SuperSensing Kamera, 8MP Telefoto Kamera ve 3 Boyutlu Derinlik Algılama Kamerası ile dörtlü kamera sistemi sunuyor.

SuperSensing Cine Kamera, ileri teknoloji kameralarla rekabet eden çarpıcı fotoğraflar çekebilen bir çift ana kamera sistemi olarak öne çıkıyor. Cine Kamera, genişletilmiş dinamik aralığa sahip 4K/60fps, 7680 fps'de ultra yavaş çekim, video çekimi için 51200 ISO değerinde yüksek ISO değeri özelliklerine sahip olan, 1/1,54 inçlik bir sensör boyutuyla geliyor. Ayrıca 4K, düşük-ışık ve ultra-geniş hızlandırılmış çekim video seçeneklerini de destekliyor.

Model ayrıca, profesyonel görünümlü sonuçlar için kayıt sırasında bokeh özellikleri sunuyor. Ek olarak, çift kamera sisteminin ikincisi, ISO 409.600 değerinde ışık duyarlılığıyla düşük ışık koşullarında iyi sonuçlar elde etmek için yüzde 40 daha fazla ışık alan 1 / 1,7 inç Huawei SuperSensing Cine Kamera olarak konumlanıyor.

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8MP Huawei Telefoto Kamera; 3x optik zoom, 5x hibrit zoom ve 30x dijital zoom sunuyor. Optik Görüntü Sabitleme (OIS) AI Sabitleme (AIS) ve 3D Derinlik Algılama, Huawei Mate 30 Serisi'ni akıllı telefon fotoğrafçılığı ve video çekimi için tüketiciler için yetenekli hale getiriyor. Ön tarafta 3D Derinlik Algılama Kamerası, özçekimler ve portreler için doğru alan derinliği bilgileriyle gelişmiş bokeh efektleri sunuyor.

Huawei Mate 30 Pro, OLED Huawei Horizon Display teknolojisi ile ileri düzey bir görüntüleme deneyimi sağlıyor.

Cihazın Huawei SuperCharge özelliği ve EMUI10 yazılımı, gelişmiş kullanıcı deneyimi için uzun ömürlü pil sunuyor.

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İstanbul ve İzmir'de tüketicilerle buluşacak

Huawei Mate 30 Pro, Mate 20 serisinin estetiğini temel alan "fütüristik" bir tasarım imkanı tanıyor. Ultra dar çentik tasarımına ve en ince çerçevelere sahip olan model, benzersiz, kenardan kenara sürükleyici bir izleme deneyimi sunmak için ekran alanını en üst düzeye çıkaran 88 derecelik eğimli Huawei Horizon ekranıyla sunuluyor.

Model, yan ses düğmelerini görünmez sanal tuşlarla değiştirmek için Sezgisel Yan Dokunma Etkileşimi özelliğini sunuyor. Bu özellik, aynı zamanda kullanıcıların cihazın her iki tarafındaki ses seviyesi tuşunu özelleştirmesini sağlıyor.

Huawei Mate 30 Pro, şirketin bugüne kadarki en gelişmiş mobil işlemcisi olan Huawei Kirin 990 ile sunuldu. Bu işlemci, yeni nesil yapay zeka performansı için yeni bir standart belirleyen büyük bir çift çekirdekli NPU ve mikro NPU çekirdeği içeren Da Vinci NPU mimarisini kullanıyor. Kirin 990, aynı zamanda yeni "Görüntü Sinyal İşlemcisi (ISP) 5.0" ile destekleniyor. Bu da kullanıcıların düşük ışıklı ortamlarda yaptıkları fotoğraf ve video çekimlerinde performansı önemli ölçüde artırıyor.

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4500mAh değerinde güçlü bir bataryaya sahip olan model, TÜV Rheinland sertifikalı 40W kablolu ve kablosuz 27W değerlerine sahip Huawei Süper Şarj Teknolojisi, kullanıcılara güvenli ve hızlı şarj sağlıyor. Ayrıca, model kullanıcıların diğer cihazlarını da şarj edebilmeleri için hızlı ve kolay bir yol sağlayarak geliştirilmiş ters kablosuz şarj özelliğini de sunuyor.

Huawei Mate 30 Pro'nun Ocak 2020'de Huawei İstinyePark ve İzmir MaviBahçe Deneyim Mağazaları ile Huawei'nin Kadıköy ve Şişli'de bulunan Servis Merkezleri'nde tüketicilerle buluşması planlanıyor.

Ürünle ilgili fiyat bilgisinin de gelecek günlerde paylaşılması bekleniyor.