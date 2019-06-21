Teknoloji Huawei Rus işletim sistemi için yetkililerle görüşecek
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Huawei Rus işletim sistemi için yetkililerle görüşecek

Huawei'nin Android'e alternatif işletim sistemi için Rusya tarafından geliştirilen Aurora ile ilgilendiği biliniyordu. Çinli üreticinin yakın bir tarihte Aurora işletim sistemi için Rus yetkililerle görüşeceği açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Huawei logosunun arkasında Rusya menşeili işletim sistemi Aurora'nın logosu görülüyor.
Huawei logosunun arkasında Rusya menşeili işletim sistemi Aurora'nın logosu görülüyor.

Huawei’in, Rusya’nın geliştiriği işletim sistemi Aurora’yı kullanabilmek için Rus yetkililerle gelecek aylarda görüşeceği belirtildi.

Görüşmelerin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ulusal güvenlik endişeleriyle kara listeye aldığı Huawei ve Rusya İletişim Bakanlığı arasında gerçekleştirileceği bakanlıktan üst düzey bir yetkili tarafından onaylandı.

ABD’nin Huawei’i kara listeye alması sonrasında Google’ın Android işletim sistemini kullanamayacak olan Huawei CEO’su Ren Zhengfie firmanın bu sebeple yaklaşık 30 milyar dolar kaybeceğini belirtti.
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