İlk milli gözlem uydusu RASAT 10 yıldır yörüngede

Türkiye'de tasarlanıp üretilen ve Rusya'dan 17 Ağustos 2011'de fırlatılan ilk milli gözlem uydusu RASAT, başarıyla görevine devam ediyor. Yaklaşık 700 kilometre irtifada Güneş'e eş zamanlı yörüngede görev yapan RASAT'tan gelen görüntüler, TÜBİTAK UZAY'da bulunan yer istasyonuna indiriliyor.

HER GÜN 4 KEZ TÜRKİYE'DEN GEÇİYOR

17 Ağustos 2011'de fırlatılan RASAT, 10 yıl boyunca günde 4 kez Türkiye üzerinden geçti. Uydu, herhangi bir kısıtlama olmaksızın Dünya'nın her yerinden 7,5 metre siyah-beyaz, 15 metre çok bantlı çözünürlükte görüntü aldı.

RASAT'IN GÖRÜNTÜLERİNE NASIL ULAŞILIR?

İstasyonda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra görüntüler ilk yerli uydu görüntü portalı olan GEZGİN'e yükleniyor. RASAT'ın elde ettiği görüntülere, www.gezgin.gov.tr internet sitesinden e-Devlet şifresiyle giriş yapılarak ulaşılabiliyor.

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GÖRÜNTÜLER HANGİ AMAÇLA KULLANILIYOR?

GEZGİN'den ücretsiz olarak elde edilen görüntüler, denizlerde petrol sızıntılarının belirlenmesi, kentsel gelişimin izlenmesi, arazi kullanımı, tarım, barajlardaki su seviyelerinin takibi, şehir planlama ve haritalama gibi birçok alanda kullanılabiliyor.

DIŞ DESTEK ALINMADAN ÜRETİLDİ

RASAT, TÜBİTAK'ın Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) tarafından üretildi. BİLSAT uydusundan sonra TÜBİTAK UZAY'ın ikinci uzaktan algılama uydusu oldu. RASAT'ın üretim sürecinde danışmanlık ya da dış destek alınmadı.

SIRADA İMECE VE TÜRKSAT 6A VAR

RASAT'ta, uçuş bilgisayarı, x-bant verici ve kızılötesi kamera gibi milli uydu ekipmanları bulunuyor. Bu bileşenler, 2012'de uzaya fırlatılan keşif uydusu Göktürk-2'de de kullanıldı. RASAT ile uzay alanında altyapı ve bilgi birimi oluşturma misyonunu başarıyla gerçekleştiren TÜBİTAK UZAY, bu görevini Göktürk-2 uydusu ile daha da ileriye taşımış oldu.

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TÜBİTAK UZAY, aynı anda hem metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE hem de ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın tasarım ve üretimini de üstleniyor. Bu iki uydunun gelecek yıllarda uzaya fırlatılması planlanıyor.