Teknoloji İlk milli gözlem uydusu RASAT 10 yıldır yörüngede
BİLİM

İlk milli gözlem uydusu RASAT 10 yıldır yörüngede

Türkiye'de tasarlanıp üretilen ve 17 Ağustos 2011'de fırlatılan ilk milli gözlem uydusu RASAT, yörüngede 10'uncu yılını tamamladı. RASAT, 10 yıl boyunca günde 4 kez Türkiye üzerinden geçti. Uydu, herhangi bir kısıtlama olmaksızın Dünya'nın her yerinden 7,5 metre siyah-beyaz, 15 metre çok bantlı çözünürlükte görüntü almayı sürdürüyor.

Haber Merkezi AA
İlk milli gözlem uydusu RASAT 10 yıldır yörüngede
RASAT

Türkiye'de tasarlanıp üretilen ve Rusya'dan 17 Ağustos 2011'de fırlatılan ilk milli gözlem uydusu RASAT, başarıyla görevine devam ediyor. Yaklaşık 700 kilometre irtifada Güneş'e eş zamanlı yörüngede görev yapan RASAT'tan gelen görüntüler, TÜBİTAK UZAY'da bulunan yer istasyonuna indiriliyor.

HER GÜN 4 KEZ TÜRKİYE'DEN GEÇİYOR

17 Ağustos 2011'de fırlatılan RASAT, 10 yıl boyunca günde 4 kez Türkiye üzerinden geçti. Uydu, herhangi bir kısıtlama olmaksızın Dünya'nın her yerinden 7,5 metre siyah-beyaz, 15 metre çok bantlı çözünürlükte görüntü aldı.

RASAT'IN GÖRÜNTÜLERİNE NASIL ULAŞILIR?

İstasyonda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra görüntüler ilk yerli uydu görüntü portalı olan GEZGİN'e yükleniyor. RASAT'ın elde ettiği görüntülere, www.gezgin.gov.tr internet sitesinden e-Devlet şifresiyle giriş yapılarak ulaşılabiliyor.

GÖRÜNTÜLER HANGİ AMAÇLA KULLANILIYOR?

GEZGİN'den ücretsiz olarak elde edilen görüntüler, denizlerde petrol sızıntılarının belirlenmesi, kentsel gelişimin izlenmesi, arazi kullanımı, tarım, barajlardaki su seviyelerinin takibi, şehir planlama ve haritalama gibi birçok alanda kullanılabiliyor.

DIŞ DESTEK ALINMADAN ÜRETİLDİ

RASAT, TÜBİTAK'ın Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) tarafından üretildi. BİLSAT uydusundan sonra TÜBİTAK UZAY'ın ikinci uzaktan algılama uydusu oldu. RASAT'ın üretim sürecinde danışmanlık ya da dış destek alınmadı.

SIRADA İMECE VE TÜRKSAT 6A VAR

RASAT'ta, uçuş bilgisayarı, x-bant verici ve kızılötesi kamera gibi milli uydu ekipmanları bulunuyor. Bu bileşenler, 2012'de uzaya fırlatılan keşif uydusu Göktürk-2'de de kullanıldı. RASAT ile uzay alanında altyapı ve bilgi birimi oluşturma misyonunu başarıyla gerçekleştiren TÜBİTAK UZAY, bu görevini Göktürk-2 uydusu ile daha da ileriye taşımış oldu.

TÜBİTAK UZAY, aynı anda hem metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE hem de ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın tasarım ve üretimini de üstleniyor. Bu iki uydunun gelecek yıllarda uzaya fırlatılması planlanıyor.

Gözlem uydusu RASAT yörüngedeki 9. yılını tamamladı
TEKNOLOJİ
Gözlem uydusu RASAT yörüngedeki 9. yılını tamamladı
Abone Ol Google News
Çin, Rusya ve Pakistan devrede

Çin, Rusya ve Pakistan devrede
Göğsümüz kabardı

Göğsümüz kabardı

​536 yerli ve 700 yabancı firma Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te buluştu.
Bizimle kalın

Bizimle kalın

​Afganistan'da Türkiye farkı.
Dünyada ilk üçteyiz

Dünyada ilk üçteyiz

​Türkiye savunmada devrim yaptı.
Ürünleri <br>görücüye çıkıyor

Ürünleri
görücüye çıkıyor

​KOBİ'lerden gövde gösterisi.
Almanya içkileri tahliye etti

Almanya içkileri tahliye etti

​Avrupa Afganistan'da rezalete imza atıyor.

13 kuyuda petrol keşfi

13 kuyuda petrol keşfi

​TPAO 30 milyon varillik yeni rezerv duyurdu.
Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor
Düşman istemiyoruz

Düşman istemiyoruz

​Taliban'dan ilk basın toplantısı.

Kayıpların sayısı artıyor

Kayıpların sayısı artıyor

Sel, Kastamonu'da 62 Sinop'ta 15 Bartın'da da 1 can aldı.
83 milyar dolarlık <br>ölü yatırım: Afgan ordusu

83 milyar dolarlık
ölü yatırım: Afgan ordusu

​ABD 'en az 3 ay' demişti 3 saat direnemediler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.