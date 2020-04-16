Teknoloji İnternet altyapılarına doping
İNTERNET

İnternet altyapılarına doping

Koronavirüs nedeniyle Evde Kal çağrısına internet sağlayıcıları da destek verdi. Türkcell Superonline'ın ardından Türk Telekom ve onun altyapısını kullanan internet kullanıcılarının yükleme hızı iki kat arttırıldı.

Haber Merkezi Diğer
Hıza doping geldi.
Hıza doping geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçoğumuz evdeyiz ve firmalar da bu durum için insanlara bazı destekler sunuyorlar. Örneğin Sony gibi bazı oyun mağazaları, Play at Home (Evde Oyna) gibi kampanyalarla karantina dönemindeki insanlara ücretsiz oyun avantajı sunuyor. Hal böyle olunca, bu oyunları oynamak için de güçlü bir internet bağlantısı gerekiyor. Geçtiğimiz hafta bu konuda ülkemizde bulunan internet sağlayıcılarına birçok kişi tarafından çağrıda bulunulmuş ve internet hızlarının arttırmaları istenmişti. Bu anlamda ilk adım Turkcell Superonline'dan gelmişti. Superonline, upload yani yükleme hızını arttırdığını duyurmuştu. Bugün ise diğer internet sağlayıcıları Türk Telekom ve Türknet'ten de bu anlamda bir açıklama geldi.

TÜRK TELEKOM UPLOAD HIZINI 2 KATINA ÇIKARDI

Türk Telekom, yükleme hızlarını 2 katına çıkardığını duyurdu. Böylece Türk Telekom internet kullanıcıları 2 kat daha hızlı bir şekilde veri transferi yapabilecek. Ancak bu durum sadece VDSL ve fiber internet kullanıcıları için geçerli olacak. Zira, ADSL kullanıcılarının yükleme hızının 3.3 Mbps'in üzerine çıkması teorik olarak mümkün değil. Ayrıca bu hız artırımından sadece Türk Telekom kullanıcıları da yararlanmayacak.

Hız arttı.

ALTYAPISINA BAĞLI OLAN DA YARARLANACAK

Türk Telekom altyapısını kullanan birçok internet sağlayıcısı bulunuyor. Türk Telekom altyapısına bağlı olarak hizmet veren bu sağlayıcılar da Türk Telekom'un hız artışından yararlanabilecek. Mynet'in haberine göre; eğer hala upload hızınızda bir gelişme göremiyorsanız endişe etmeyin. Zira, yapılan açıklamaya göre hız artışı kademeli olarak gerçekleşecek. Gün içinde modeminizi resetleyerek upload hızını tekrar kontrol edebilirsiniz.

Evde kalan gençler webmasterlığa yöneldi
TEKNOLOJİ
Evde kalan gençler webmasterlığa yöneldi
Abone Ol Google News
Yüz binlerce çocuk ölebilir

Yüz binlerce çocuk ölebilir

​Birleşmiş Milletler'den korkutan açıklama.
Anında tespit edildi

Anında tespit edildi

Provokatif koronavirüs paylaşımları yapanlar yakalandı.
Ağır suçlama

Ağır suçlama

"Çin'in zor soruları yanıtlaması gerekecek​."
Kudüs ilk kez <br>Aksa'sız kalacak

Kudüs ilk kez
Aksa'sız kalacak

​Koronavirüs nedeniyle ibadete kapalı olacak.
Beta sürümüyle<br>GZT yayında

Beta sürümüyle
GZT yayında

​Bazen 'ciddi mesele' bazen bir dakikalık videolarla gündeme dair her şey.
Yüz yirmi beş kaybımız var

Yüz yirmi beş kaybımız var

​Bakan Koca, 40 bin test hedefini aştığımızı açıkladı.

İtalya'da son 24 saat

İtalya'da son 24 saat

​En çok ölüm olan ikinci ülke.

Cesetler <br>feribotla taşınıyor

Cesetler
feribotla taşınıyor

Ölü sayısı her geçen gün artıyor.
İnce temizlik başladı

İnce temizlik başladı

​Belediyeler yeni sistemi sokak sokak uyguluyor.
ABD'nin <br>en kara günü

ABD'nin
en kara günü

Bir günde gerçekleşen en çok ölüm.
Korkutan kaza

Korkutan kaza

​Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.
Motorine<br>büyük indirim

Motorine
büyük indirim

​Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
31 şehirde sokağa çıkma yasağı

31 şehirde sokağa çıkma yasağı

​İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi, detayları açıkladı.
Bir yıldan<br>önce kalkamaz

Bir yıldan
önce kalkamaz

Koronavirüs etkisiyle ​ABD'yi ekonomik kriz korkusu sardı.
Bravo maskeli kahramanlar

Bravo maskeli kahramanlar

​Koronayı yener yenmez yeniden göreve koştular.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.