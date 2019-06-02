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Teknoloji İTÜde "5G" konuşulacak
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İTÜ'de "5G" konuşulacak

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, "Zirve, Türkiye'nin 5G'yi kullanan ilk ülkelerden biri olmasına katkı sağlayacak. Burada 5G'nin dünyadaki örnekleri, teknolojideki son gelişmeler konuşulacak." dedi.

Haber Merkezi AA
5G teknolojisi
5G teknolojisi

İTÜ, Türkiye'nin 5G'ye geçiş serüvenine katkı sunmayı hedefleyen Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü 5G Zirvesi (2019 IEEE) İstanbul etkinliğine ev sahipliği yapacak.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre,zirve, IEEE desteğiyle, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Gazi Üniversitesi, Lüksemburg Üniversitesi, Kolombiya Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Cezayir Hassan II Kazablanka Üniversitesi iş birliğiyle 13-14 Haziran'da İTÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenecek.

Zirvede, "5G, büyük veri, M2M, yapay zeka, bulut bilişim ve nesnelerin internetine (IoT)" yönelik vizyonların yanı sıra ekosisteminin zorluklarını değerlendiren yenilikçi yaklaşımlar ele alınacak.

Küresel ekosistemde geçerli kullanıcı senaryolarının 5G kapsamında yaygınlaştırılması için araştırma ve en iyi uygulama örneklerinin inceleneceği zirvede, yeni teknolojilerde tasarım yoluyla yerleşik güvenlik ve gizliliğin sağlanması amacıyla neler yapılacağı da tartışılacak.

Dünyada 5G konusunda uzman pek çok bilim insanı, yönetici ve konuşmacının davetli olduğu etkinliğe, 6G'nin fikir babası olarak gösterilen Prof. Ari Pouttu da katılacak.

Türkiye'nin 5G serüvenine katkı sunacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ'de gerçekleşecek zirvenin Türkiye'nin 5G'yi kullanan ilk ülkelerden biri olmasına katkı sağlayacağını bildirdi.

Burada 5G'nin dünyadaki örneklerinin ve teknolojideki son gelişmelerin konuşulacağını vurgulayan Karaca, etkinlikte, 5G'ye geçiş sürecinde araştırmacılara ve sektörün gelişimine katkı sağlayacak gelişmelerin takip edileceğini aktardı.

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Karaca, 5G'nin en büyük özelliğinin, düşük gecikme süresi sayesinde eğitimden sağlığa, tarımdan ekonomiye hayatın her alanında kullanılması olduğuna işaret ederek, "5G'ye geçiş süreciyle Türkiye'nin de teknolojideki hızı artacak. Dijital toplumun kapısı aralanacak." ifadelerini kullandı.

  • “Bakanlık, BTK öncülüğünde başlatılan çalışmalara İTÜ olarak katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte yerli ve milli imkanlarla 5G’ye geçen bir ülke olacağımız dikkate alındığında, 5G’nin standartlarının geliştirilmesine destek olacak bir zirve olmasını bekliyoruz.”
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