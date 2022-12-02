Japonya İngiltere ve İtalya ortak savaş uçağı projesini önümüzdeki hafta açıklayacak

Tokyo ve Londra için, daha yakın savunma bağlarının doruk noktasını temsil eden proje, İngiltere'ye Asya'da daha büyük bir güvenlik rolü veriyor ve Japonya'ya, komşu Çin'in artan askeri gücüne karşı koymasına yardımcı olabilecek yeni güvenlik ortakları sağlıyor.

İngiliz liderliğindeki Tempest savaş uçağı projesini Japonya'nın FX savaş uçağı programıyla birleştirme çabası ilk kez Temmuz ayında bildirildi. Japonya, büyük bir savunma teçhizatı projesinde ABD dışındaki ülkelerle ilk kez işbirliği yapacak.

Önümüzdeki beş yıl içinde ülkenin savunma bütçesini ikiye katlayarak gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yaklaşık %5'ine çıkarabilecek olan bu silah birikimi, Doğu Çin Denizi çevresinde Çin'i askeri harekata başvurmaktan caydırmak için tasarlanmış uzun menzilli füzeler de dahil olmak üzere yeni silahlar için ödeme yapmaya yarayacak.

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Süreci, BAE Systems Plc (BAES.L) ve Mitsubishi Heavy Industries (7011.T) tarafından yönetilecek olan yeni jet avcı uçağı hakkında Japonya, İngiltere ve İtalya arasındaki görüşmeler, projenin ayrıntılarını belirlemek için önümüzdeki yıl devam edecek.

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