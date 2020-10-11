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Teknoloji Marketlere yüz tanıma sistemi geliyor
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Marketlere yüz tanıma sistemi geliyor

Yapay zeka her alanda kullanılmaya başlarken artık alış veriş dükkanlarında da yerini almaya başladı.

Rusya'nın biyometrik verilerin kullanım alanını genişeleten yasa tasarısını 2020 sonunda çıkararak, yüz tanıma ile alışveriş dönemine geçeceği ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
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Nakit, kredi kartı, dokunmatik ödeme, barkodla ödemenin ardından sıra yüz tanıma sistemiyle ödemeye geldi. Rusya biyometrik verilerin kullanım alanını genişeleten yasa tasarısını 2020 sonunda çıkarmayı hedefliyor.Rus medyasından İzvestiya gazetesinin haberine göre,

  • Rusya'nın parlamentonun alt kanadı yasama meclisi Duma'da yasayla birlikte yüz ve ses tanıma teknolojilerini kullanarak marketlerde, kafelerde ve restoranlarda ödeme yapmanın mümkün hale geleceğini yazdı.

Türk firmadan yüz tanıma sistemi
TEKNOLOJİ
Türk firmadan yüz tanıma sistemi


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Hedef satıcısız süper marketler


Yasanın Aralık 2020'ye kadar Duma'dan geçmesi beklenirken, bir çok Rus girişimcinin ise, yüz tanıma sistemi ile ödeme yapılabilen satıcısız süpermarketler açacağı ifade edildi. Haberde, Rusya'daki halkın yüz görüntüsü ve ses örnekleri, Rostelekom'un operatörlüğünü yaptığı Birleşik Biyometri Sistemi (YeBS) veri tabanında depolandığı kaydedildi.

İTÜ'den yerli ve milli yüz tanıma sistemi
TEKNOLOJİ
İTÜ'den yerli ve milli yüz tanıma sistemi
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