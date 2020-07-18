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Teknoloji Motor yarışçılarının kullandığı Honda motor Türkiyede satışa çıkıyor
OTOMOBİL

Honda Fireblade SP özellikleri nelerdir?

Motor yarışçılarının kullandığı Honda motor Türkiye'de satışa çıkıyor

Honda, bugüne kadar ürettiği en güçlü motosikleti olan CBR1000RR-R Fireblade SP modelini 18 Temmuz’da sınırlı adette satışa sunacak. Motor aynı zamanda MOTO GP gibi yarışlarda da kullanılıyor

Abdülkadir Önder AA
Fireblade SP görücüye çıkıyor.
Fireblade SP görücüye çıkıyor.

Honda, motosiklet tutkunlarının heyecanla beklediği CBR1000RR-R Fireblade SP modelini 18 Temmuz’da 290 bin TL fiyatı ile Türkiye’de sınırlı sayıda satışa çıkaracak.

Honda’dan yapılan açıklamaya göre, Honda Racing Corporation (HRC)’dan ilham alınarak Grand Prix Kırmızısı rengi ile tasarlanan CBR1000RR-R Fireblade SP modeline Türkiye’de sayılı motosiklet tutkunu sahip olabilecek.

Yeni Fireblade, Honda’nın yenilikçi ve gelişmiş teknolojilerini geniş kitlelere ulaştırma felsefesine paralel olarak 201 kg ağırlığı ve 218 beygirlik gücü ile bugüne kadar üretilen en güçlü dört silindirli motor olma unvanını taşıyor.

  • MotoGP şampiyonu Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez’in kullandığı RC213V’nin alt yapısına sahip olan 2020 model CBR1000RR-R Fireblade SP, yakıt verimliliği ve düşük sürtünme gibi çözümler noktasında RC213V’nin teknolojisinden yararlanıyor.

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Fireblade SP

ABS performansı mükemmel

CBR1000RR-R Fireblade SP’de çekiş kontrol sistemi bir önceki versiyona göre daha da optimize edildi. Yeni eklenen Kalkış Kontrol Sistemi (Launch Control) özelliği ile motor gücü ve Wheelie Control parametreleri otomatik olarak ayarlanabiliyor. Ayrıca Quickshifter standart donanım olarak sunuluyor.

  • Sürüş destek sistemleri paketi kapsamında ise yeni Brembo fren kaliperleri ile birlikte 330 mm çapındaki radyal mono blok diskler ve iki tipli ABS mükemmel bir fren performansı sunuyor. Ayrıca gerek grenaj gerekse de sürücünün oturma pozisyonu aerodinamik olarak yüksek performans için uyarlandı.

Grenaj üzerinde MotoGP’de kullanılan ve ilave yere basma kuvveti oluşturan kanatçıklar bulunuyor. CBR1000RR-R Fireblade SP’de kullanım konforunu artırmak amacıyla renkli TFT ekran, elektronik süspansiyon ve Akıllı Anahtar Sistemi gibi donanımlar da yer alıyor.

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