Honda Türkiye’den siber saldırı açıklaması Honda Türkiye, Honda Motor Co’ya yapılan siber saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şirket, global operasyonlarda siber tehdit tespit edildikten sonra diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de tüm operasyonlarını tedbir amacı ile 1 gün süreyle durdurduğunu belirterek, bugün (09 Haziran 2020) yeniden normal kapasitede planlı olarak başladığını bildirdi.

Haber Merkezi 09 Haziran 2020, 17:35 Son Güncelleme: 09 Haziran 2020, 17:36 İHA