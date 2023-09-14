NASA uzun zamandır beklenen UFO raporunu yayımlayacak

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, uzak bir gezegende yaşam belirtisine dair henüz kesinleşmemiş veriler elde etti. Cambridge Üniversitesi'nde araştırmayı yöneten yetkililer, DMS tespitinin henüz kesinleşmediğini, varlığının doğrulanması için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.