Teknoloji NASAdan yeni uyarı Yedi asteroit Dünyaya doğru ilerliyor Biri Empire State büyüklüğünde
DİĞER

NASA'dan yeni uyarı: Yedi asteroit Dünya'ya doğru ilerliyor! Biri Empire State büyüklüğünde

NASA, önümüzdeki haftalarda en az 7 asteroitin Dünya'ya çok yakın geçeceğini duyurdu. Bu asteroitlerden bir tanesinin Empire State binası büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
NASAdan yeni uyarı: Yedi asteroit Dünyaya doğru ilerliyor! Biri Empire State büyüklüğünde
Arşiv

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Empire State binası büyüklüğündeki de dahil olmak üzere devasa asteroitlerin önümüzdeki haftalarda Dünya’nın yakınından geçeceğini açıkladı.

NASA’nın Yakın Dünya Nesneleri Merkezi’ne göre, Dünya’ya yaklaşan bu asteroitlerden bir tanesi neredeyse New York’un ikonik yapılarından Empire State ile aynı büyüklükte. Uzmanlar, ilk karşılaşmanın çarşamba gecesi meydana gelmesini beklediklerini açıkladı.

Empire State boyutlarında olan “2004 UE” 13 Kasım’da 2,6 milyon mil uzakta olması bekleniyor. Dünya’ya en yakın gezegen olan Venüs’ün 70 milyon mil uzakta olduğu düşünüldüğünde asteroitin geçişinin gezegenimize oldukça yakın olması bekleniyor.

Uzmanlar, Dünya için tehlike potansiyeli taşıdığı düşünülen en az 26 bin asteroitin bulunduğunu ve irili ufaklı bu asteroitlerin Dünya’ya yakın şekilde ilerlediklerini açıkladı. Bu asteroitlerden birinin Dünya’yla teması durumunda büyük felaketler yaşanması söz konusu. Ancak uzmanlar, yakın zamanda böyle bir tehlikeden söz etmiyor… NASA’ya göre bunlar, “yakındaki gezegenlerin yerçekimi tarafından Dünya’nın yörüngesine girmelerine izin verilen asteroitler veya kuyruklu yıldızlar.

NASA'dan yeni proje: Ay'a Wi-Fi kuracak
TEKNOLOJİ
NASA'dan yeni proje: Ay'a Wi-Fi kuracak

NASA'nın uzay aracı 'Lucy' Jüpiter yolculuğuna başladı
TEKNOLOJİ
NASA'nın uzay aracı 'Lucy' Jüpiter yolculuğuna başladı
İki duran top iki gol

İki duran top iki gol

​Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkıyor.
Eskişehirde zorlu mesai

Eskişehir'de zorlu mesai

En az 2 hafta durmadan yanıyor.
Türkiyeyi hedef alan ortak bildiriye Dışişlerinden sert tepki: Adresi halen kavrayamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'da konuştu.

Alıcısı hazır

Alıcısı hazır

Kilosu 300 liradan satılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.