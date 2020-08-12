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Teknoloji Perseid meteor yağmuru nedir? 12-13 ağustos meteor yağmuru saat kaçta?
BİLİM

Perseid meteor yağmuru nedir? 12-13 ağustos meteor yağmuru saat kaçta?

Uzun süredir ilgililerin beklediği Perseid meteor yağmurunun günü geldi çattı. Özellikle bu gece oldukça yoğun gerçekleşecek meteor yağmurunun halk arasından bilinen ismi yıldız kayması. Peki Perseid meteor yağmuru saat kaçta gerçekleşekecek? Yıldız kayması ile ilgili tüm bilgiler haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Halk arasında yıldız kayması olarak bilinen meteor yağmurlarının en yoğun yaşandığı ay Ağustos'tur. Her yıl astronomi tutkunlarının bu doğa olayına tanık olmak için beklediği ay geldi çattı. Özellikle 23 Temmuz ve 20 Ağustos günleri arasında tanık olunan Perseid meterounun en net göründüğü güler Ağustos'un ortası.

Perseid Gök taşı yağmuru nedir?

Perseid Gök taşı Yağmuru, aslında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geriye kalan kalıntılarından meydana geliyor.

Kalıntılar her yıl özellikle Temmuz-Ağustos aylarında Dünya atmosferine girerken yanıp parçalanıyor. Bu olay ilk kez 1992 yılında kayıt altına alınmıştı. Bu yılki doğa olayından sonra ise öngörülen yeni geçişi 2126 yılında olacak.

Perseid meteor yağmuru

Leonid Meteor Yağmuru nedir?
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Leonid Meteor Yağmuru nedir?

Meteor yağmuru saat kaçta gözlemlenecek?

Perseid meteor yağmuru halihazırda gözlemlenebilirken bunun en net olacağı tarih ise 12-13 Ağustos gecesi olacak. Bu gece saat 23.00'ten itibaren 01.00'e kadar yıldız kayması net bir şekilde izlenebilecek.

Halk arasında yıldız kayması olarak da biliniyor.

Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlenecek Perseid meteor yağmuru, Türkiye'den izlenebilecek.

  • Perseid meteor yağmurunu izleyebilmek için Kuzeydoğu rotasına bakmanız gerekecek. Gözlemin en üst seviyede olabilmesi için; havanın berrak olduğu ve ışık kirliliğinin yoğun olmadığı bölgeleri seçmeniz gerekmekte. Şehrin ışıklarından uzaklaştıkça doğa olayı da daha net gözlemlenecek.

Perseid meteor yağmuru müthiş bir görsel şölen oluşturdu
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Perseid meteor yağmuru müthiş bir görsel şölen oluşturdu
Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gözlendi. Müthiş bir görsel şölene sahne olan o anlar böyle kaydedildi.


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