Porsche design Huawei watch GT 2 resmen tanıtıldı

Huawei, yeni Porsche desing Huawei watch GT 2'yi tanıttı. Huawei watch GT 2 ailesinin klasik ve premium yeni üyesi, markanın akıllı saat endüstrisindeki Porsche Design ile son iş birliğinin ürünü. Serinin en üst düzey üyesi olan Porsche desing Huawei watch GT 2, Huawei'nin yenilikçi teknolojisi ile Porsche Design'ın saf ve işlevsel tasarım felsefesinin çarpıcı bir bileşiminden oluşuyor.

Porsche design Huawei watch GT 2, yüksek hızlı süper otomobil tasarımını örnek alan modern bir titanyum gövdeye sahip. İkonik Porsche Design logosuna sahip çerçeve, saat kadranına kusursuz bir şekilde entegre edilerek üstün bir dokunuş sağlıyor. Akıllı saat, kullanıcıların kolayca söküp takabilecekleri mükemmel bir mat yüzey için titiz bir kumlama işlemi ile cilalanan titanyum bağlantı kayışı ile birlikte geliyor.

Porsche Tasarım Simgesi ile vurgulanan Huawei’nin yeni titanyum tokası, saati takıp çıkarma işlemini hızlı ve kolay hale getiriyor. Sonuç, birinci sınıf, çizilmeye karşı dayanıklı, günlük kullanım ve açık hava etkinlikleri için ideal, kusursuz tasarlanmış bir akıllı saat.

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Huawei saat

Akıllı egzersiz modları ve sağlık takibi

Porsche design Huawei watch GT 2, güvenilir bir dijital sağlık ve fitness yöneticisi olmasının yanı sıra etkileyici iki haftalık uzun pil ömrü sunuyor. Akıllı saat, arasında golf, kayak ve dağ tırmanışı gibi iç ve dış mekan sporları dahil olmak üzere 100'den fazla egzersiz modu için veri izlemeyi destekliyor. Özel ve saf tasarımı, mükemmel dayanıklılığı ve 50 metreye kadar su geçirmezliği bir araya getiren Porsche design Huawei watch GT 2, tüm durumlar için ideal bir yol arkadaşı.

Gelişmiş kalp atış hızı takibi, Huawei TruSeen 4.0+ kalp atış hızı izleme teknolojisi ve saatin hassas seramik arkasındaki 6'sı 1 arada LED lens aracılığıyla kullanılıyor. Lens, daha iyi ışık geçirgenliği ve doğru kalp atış hızı takibi için safirden üretilirken, arka kasa seramik arka kasa ise cilde rahatlık hissi veriyor.

Porsche design Huawei watch GT 2, günün her saati kapsamlı sağlık takibi sunarken kalp atış hızı, stres seviyesi, uyku kalitesi ve SpO2 seviyesine kadar her şeyi ölçüyor. Ek olarak akıllı saat, gece gündüz kullanıcıların sağlığını önemseyerek SpO2 seviyesinin tüm gün izlenmesini destekliyor.

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