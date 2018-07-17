Samsung CEO'su Galaxy Note 9 kullanırken yakalandı

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9, önümüzdeki ay büyük bir lansmanla tanıtılacak. Teknoloji devlerinin tanıtımlarından önce ortaya çıkan sızıntılar bu cihazlarla ilgili merakı daha da artırıyor. Teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı daha önce sızdırılan cihazın canlı olarak kullanılırken bir fotoğrafı da şirketin CEO’sundan geldi. Halka açık bir yerde eşiyle otururken görüntülenen CEO’nun elindeki telefonun Galaxy Note 9 olduğu anlaşıldı.

Galaxy Note 9 tasarım olarak bir önceki modele oldukça benziyor. Yeni cihazın tasarımı aynı kalsa da performans anlamında büyük bir fark oluşturması bekleniyor. Uzun süredir sızıntıları devam eden cihazda yer alacak yeni işlemci ve yüksek pil kapasitesi kullanıcılara daha uzun süren bir kullanım deneyimi sunabilir.

TEKNOLOJİ Galaxy Note 9'un fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu