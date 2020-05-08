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Teknoloji Selçuk Bayraktardan Cezeri açıklaması Uçan otomobillerde liderler arasına gireriz
OTOMOBİL

Selçuk Bayraktar'dan 'Cezeri' açıklaması: Uçan otomobillerde liderler arasına gireriz

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'te tanıtımı yapılan Türkiye'nin ilk uçan otomobili 'Cezeri'yle ilgili "Bugünden on beş yıl sonraki oyunlar kuruluyor. Bugün adım atanlar gelecekte lider olacaktır. Uçan otomobillerde liderler arasına gireriz" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Selçuk Bayraktar, koronavirüs hastalarının tedavisinde en hayati cihaz olan solunum cihazlarının kısa sürede Türkiye'de üretilmesini sağlayan ekipte aktif olarak rol aldı.
Selçuk Bayraktar, koronavirüs hastalarının tedavisinde en hayati cihaz olan solunum cihazlarının kısa sürede Türkiye'de üretilmesini sağlayan ekipte aktif olarak rol aldı.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, savunma sanayisinde bir dönüşümün başladığını belirterek Türkiye'nin de bu alanda artık ana lokomotif ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Radyo D'de Adem Metan'ın sorularını yanıtlayan Bayraktar, geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'te tanıtımı yapılan ve prototip aşamasında olan uçan araba Cezeri için için de önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Bugün on beş yıl sonrasının oyunları kuruluyor. Bugün bu alanda çalışanlar yarının üreticisi olacaklar. İnşallah bizde bu oyunun içinde olacağız. Bu teknoloji kullanılmaya başlandığında üretmeye başlayanların oyuncu olmaları mümkün değil. O gün geldiğinde üretmeye çalışanlar ancak alt yüklenici olurlar. Bu bütün dünyada böyledir. Bunun için ne yaparsanız ‘milli ve özgün’ olsun diyoruz. Otomotivde en büyük devrim biliyorsunuz elektrikli arabalar. Yakında da uçan arabalar gelecek. Önce kırsal yerlerde kullanılacak sonra adım adım hayatımıza girecek" dedi.

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