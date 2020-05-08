Selçuk Bayraktar'dan 'Cezeri' açıklaması: Uçan otomobillerde liderler arasına gireriz

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, savunma sanayisinde bir dönüşümün başladığını belirterek Türkiye'nin de bu alanda artık ana lokomotif ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Radyo D'de Adem Metan'ın sorularını yanıtlayan Bayraktar, geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'te tanıtımı yapılan ve prototip aşamasında olan uçan araba Cezeri için için de önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Bugün on beş yıl sonrasının oyunları kuruluyor. Bugün bu alanda çalışanlar yarının üreticisi olacaklar. İnşallah bizde bu oyunun içinde olacağız. Bu teknoloji kullanılmaya başlandığında üretmeye başlayanların oyuncu olmaları mümkün değil. O gün geldiğinde üretmeye çalışanlar ancak alt yüklenici olurlar. Bu bütün dünyada böyledir. Bunun için ne yaparsanız ‘milli ve özgün’ olsun diyoruz. Otomotivde en büyük devrim biliyorsunuz elektrikli arabalar. Yakında da uçan arabalar gelecek. Önce kırsal yerlerde kullanılacak sonra adım adım hayatımıza girecek" dedi.

-Uçan otomobillerde rol üstlenir miyiz?



📌 @Selcuk: Bugün 15 yıl sonrasının oyunları kuruluyor. Bugün bu alanda çalışanlar yarının üreticisi olacaklar. İnşallah bizde bu oyunun içinde olacağız. pic.twitter.com/r6AEPHvjOK — Adem Metan (@AdemMetan) May 8, 2020

EKONOMİ 'Cezeri' görücüye çıktı