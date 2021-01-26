Teknoloji Sosyal medya için sahte video kurgulayan Youtuber Fariz hakkında gözaltı kararı
SOSYAL MEDYA

Sosyal medya için sahte video kurgulayan Youtuber Fariz hakkında gözaltı kararı

Sosyal medya için sahte video kurgulayan Youtuber Fariz hakkında gözaltı kararı

Bağcılar'da yaşı küçük bir çocukla mizansen video çeken youtuber Fariz B. hakkında soruşturma başlatılarak, gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerinin çalışması sonucu videonun kurgu olduğu ortaya çıkmıştı.

Haber Merkezi AA
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar'da yaşı küçük bir çocuğu kullanarak video çekip sosyal medya hesabından paylaşan Fariz B. hakkında, söz konusu videonun mizansen olduğunun anlaşılması üzerine soruşturma başlattı.

Başsavcılık soruşturma kapsamında Fariz B. hakkında gözaltı kararı verdi.

Ne olmuştu?

  • Bağcılar'da su satan çocukla ilgili bir video sosyal medyada hızla yayılmıştı. Çok konuşulan o video kurgu çıktı. Çocuğun annesi S.K., YouTuber Fariz'in büyük oğlunun arkadaşları olduğunu ve küçük çocuğu eğlenceli bir video çekmek için kandırdıklarını söyleyerek, ''Ben çocuğumun su satan bir çocuk olarak görünmesinden hoşlanmadım'' ifadelerini kullanmıştı. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan da konuyla ilgili yasal işlem başlatacaklarını duyurmuştu.

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