Teknoloji Teknokentte cerrahi maske makinesi üretilmeye başlandı
BİLİM

Teknokent'te cerrahi maske makinesi üretilmeye başlandı

Proje Yürütücüsü Seyfullah Tonbul: "Seri üretim çalışmalarına devam ettiğimiz cerrahi maske üretim makinesi ile ülkemizin maske kapasitesini artırmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Maske makinası ürettiler.
Maske makinası ürettiler.

Trabzon Teknokent'te "cerrahi maske makinesi" üretildi.

Teknokent çatısı altında kurulan Hydojen Tıbbi Cihaz Makine Sanayi ve Mühendislik Şirketi, Yılmazlar Makine Ticaret Ltd Şti iş birliğiyle "3 Katlı Non Steril Cerrahi Maske Üretim Makinesi Projesi"ni hayata geçirdi.

Şirketin makine mühendisi Seyfullah Tonbul ile medikal ürün sorumlusu Mehmet Çağrı Akgündüz'ün yürütücülüğünde geliştirilen proje kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik ülkenin maske kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Kısa sürede prototipi hazırlanan ve seri üretimine başlanılan cerrahi maske makinesi ile yerli üretime destek olunması planlanıyor.

Maske makinası yapılıyor.

Şu an seri üretime başladık

Proje yürütücüsü Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde sıkça karşılaşılan maske sıkıntısının ilgilerini çektiğini söyledi.

Bu kapsamda da bir şeyler yapmak istediklerine dikkati çeken Tonbul, "Projemizin ana imalatçısı olan Yılmazlar Makine Ticaret Ltd Şti ile iş birliği yaparak maske yapım makinesi üretimini başlattık." dedi.

Tonbul, makinenin prototipini tamamlayarak seri üretimine başladıklarına işaret ederek, makine ile ilgili kendilerine siparişlerin de gelmeye başladığını bildirdi.

Yerli ve milli üretime katkı sağlamak istediklerini vurgulayan Tonbul, cerrahi maske üretim makinesi ile ülkenin maske kapasitesini artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Tonbul, ülke olarak üretimin önemli olduğu aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eksik olduğumuz konulardan birisi üretim. Durmadan, yılmadan üretimde bulunmak büyük önem taşıyor. O yüzden geleceğimiz için üretmeliyiz. Bundan sonraki süreçte de yurt dışına, bu makineye ihtiyacı olan ülkelere ihracatını yapmak istiyoruz."

Siirt’te kimya öğretmenleri el ele verip dezenfektan üretti
TEKNOLOJİ
Siirt’te kimya öğretmenleri el ele verip dezenfektan üretti
Abone Ol Google News
Soyludan Bahçeliye telefon

Soylu'dan Bahçeli'ye telefon
Bakanlık uyardı!

Bakanlık uyardı!

Resmi kurumların logolarını kullanıp dolandırıyorlar.
CHPnin hastanesi fuar çıktı

CHP'nin hastanesi fuar çıktı

​Valilik açıkladı: Orada tek bir cihaz bile yok, hastanelerimiz boş.
İzmirli isyanda

İzmirli isyanda

​'Belediyeye gittik muhatap yok, valiliğe şikayet ettik.'
Ruslar<br>Libya'yı ateşe atıyor

Ruslar
Libya'yı ateşe atıyor

Rejim militanlarını Hafter saflarına gönderiyorlar.
Sosyal mesafe sıfır

Sosyal mesafe sıfır

​Ne tezgahlar arasında mesafe var ne de vatandaşlar...
3 hükümlü hayatını kaybetti

3 hükümlü hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Gül, koronavirüs salgını ile ilgili açıklama yaptı.
Soylu'dan ilk açıklama

Soylu'dan ilk açıklama

'​Milletimiz ve Cumhurbaşkanımız beni mahcup etti...'
Satış fiyatı<br>maliyetin çok üstünde

Satış fiyatı
maliyetin çok üstünde

​Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar için çağrıda bulundular.
28 ile genelge

28 ile genelge

Sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak.
Yasak bitti yine sokağa döküldüler

Yasak bitti yine sokağa döküldüler

Cadde kapatıldı maskesiz girişe izin yok.
Taşın altına<br>elinizi koyun

Taşın altına
elinizi koyun

​İş dünyasından BDDK'ya destek, bankalara çağrı.
İşte o 148 dakika!

İşte o 148 dakika!

Türkiye, sosyal medya üzerinden tarihi bir gece yaşadı
Plato çizerek azalacak

Plato çizerek azalacak

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi vaka sayılarını değerlendirdi.
8,4 milyon<br>kişiye kapıda ödeme

8,4 milyon
kişiye kapıda ödeme

Ulaştırma Bakanı son rakamları paylaştı.
Vatandaş<br>ona 'Hızır' diyor

Vatandaş
ona 'Hızır' diyor

​Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı.
Türk bilim<br>insanları başardı

Türk bilim
insanları başardı

Koronavirüse karşı başvurulan ilaç sentezlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.