Siirt’te kimya öğretmenleri el ele verip dezenfektan üretti



Siirt’te artan dezenfektan ihtiyacını karşılamak için ham madde sıkıntısını aşarak üretime başladıklarını belirten Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sevda Onay, ilk etapta yüzey dezenfektanı, sonraki aşamada ise sıvı sabun, el dezenfektanı ve kolonya üreteceklerini söyledi.

Siirt’te kimya öğretmenleri el ele verip korona virüse karşı dezenfektan üretti.

Onay, "Okulumuz kimya teknolojileri bölümü öğretmenleri yoğun bir mesai yapıyor. Başta kamu kurumları olmak üzere piyasada artan dezenfektan ihtiyacını karşılamak için geçen hafta ham madde sıkıntısını aşarak altyapı çalışmalarını tamamladığımız okulumuzda günlük 3 ile 6 ton kapasitesiyle üretime başladık. Bu miktarı çeşitlendirerek dezenfektanın yanında sıvı sabun, el dezenfektanı ve kolonya da üretmeyi planlıyoruz. Ürettiğimiz dezenfektanları 5’er ve 20’er litrelik bidonlara doldurarak, bunları peyderpey Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla ilgili kurumlara göndereceğiz. Korona virüse karşı meslek liselerinin dezenfektan üretebilecek bir potansiyeli var. Biz okul olarak elimizi taşın altına koyduk" dedi.

5’er litrelik bidonlarda üretilen dezenfektanlar ildeki kamu kurumlarına dağıtılacak.