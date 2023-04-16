|
Reklam
Reklam
Teknoloji

Togg dünya pazarına açılıyor: Yol haritası belli oldu

Yerli ve milli otomobil dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Togg’un ön sipariş sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahibi olan 20 bin kişi belirlendi. Yurt içi ve yurt dışından taleplerin her geçen gün arttığı Togg'un dünya pazarına çıkacağı tarih de belli oldu. Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin 2024 yılı itibarıyla Avrupa'ya güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.

11:19 . 16/04/2023 Pazar
Diğer
Togg 2024 yılı itibarıyla dünya pazarına açılıyor.

Togg 2024 yılı itibarıyla dünya pazarına açılıyor.

Ön sipariş döneminde yoğun ilgi gördü. İç pazarda çok beğenildi, tam not aldı. Türkiye'nin Otomobili Togg, dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Togg'un dışa açılım planlamasındaki öncelikli hedefi Avrupa piyasasında söz sahibi konuma gelmek.

Küresel pazara hazırlanıyor

TRT Haber'in aktardığına göre; Şirket, yaygın bir şarj alt yapı sistemi kurarak, küresel elektrikli otomobil pazarına 2024 yılında girmeyi hedefliyor. Yol haritasına göre 'T10X' modeli; ilk etapta dev markalarla rekabet edecek şekilde piyasaya sokulacak.

Türkiye'nin otomobili 2025'ten itibaren vites yükseltecek

Genişleme politikası ülke ülke olacak. Yerli otomobil Togg'un zamanla kıtanın tamamında satılması öngörülüyor. Arından küresel potansiyeller belirlenecek. Dünyaya açılma süreci fabrikanın üretim kapasitesi ile orantılı olarak yürütülecek. Otoriteler elektrikli otomobilde kırılma yılı olarak 2025'i işaret ediyor. Togg işte bu tarihte vites yükseltecek. Yeni üretim kapasitesi ve modelleri ile piyasaya çıkacak.


Bakan Varank: TOGG çıktı lâl oldular
Bakan Varank: TOGG çıktı lâl oldular

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finallerine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank alana makam aracı TOGG ile geldi. TOGG’u ilk kez 2019 yılında Bilişim Vadisi’nde tanıttıklarını hatırlatan Bakan Varank, "O zaman, ‘Siz yapamazsınız, şov yapıyorsunuz, nerede bunların fabrikaları’ dediler. Fabrikanın temelini attık, ‘Siz bu fabrikayı bitiremezsiniz. Bu araçları İtalya’da yapıyorsunuz. Siz bizi kandırıyorsunuz’ dediler. Fabrikayı tamamladık, açılışını yaptık, ‘Burada üretim hatları yok. Sizin elinizde iki tane araç var. Bunları sağa sola götürüp gösteriyorsunuz. Üretim bantları yok’ dediler. Şu anda bu araçlar bakanlarımıza teslim edildi. Deneyim noktalarında bu araçlar kullanılıyor. Vatandaşlarımızın teslimatları peyderpey başladı ama bugün geldiğimiz noktada hiç birinden ses seda yok. Herkes lâl olmuş. Kimse arabayla ilgili, en azından bir tane paylaşım yapıp, ‘Tebrik ediyoruz. Türkiye’nin otomobili yollara çıkmış diyen muhalifleri göremedik" dedi.


#Togg
#Avrupa
#T10X
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.