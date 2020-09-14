Türkiye'nin 7 bölgesinde de yerli baz istasyonu ULAK'tan Alo deniliyor

Her teknolojik ürünün yerlisinin yapıldığı günümüz Türkiye'sinde bir yerlileşme hamlesi de baz istasyonlarında gerçekleşti.

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, eylül başı itibarıyla Türkiye'nin 71 ilinde 1300 baz istasyonuyla 3 operatöre de hizmet verdiklerini belirterek, "1,5 milyondan fazla vatandaşımızın yerli ve milli teknolojilerle iletişimini sağlıyoruz." dedi.

Balcı, ULAK olarak ekosistemlerinin her geçen gün büyüdüğünü söyledi. Ürünlerinin sahada, canlı sistemlerde dünya devleriyle yarıştığını vurgulayan Balcı, 4G, 5G ve ötesi teknolojik kazanımların global düzeyde dikkat çektiğini ve iş birlikteliklerinin her geçen gün arttığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçen yıl ocak ayından itibaren 4,5G iletişimi için ULAK baz istasyonlarının hizmet vermesinin, kendilerine olan güveni ve baz istasyonlarının kullanılabilirliğini gösterdiğine dikkati çeken Balcı, bunun aynı zamanda üzerlerindeki sorumluluğu da katbekat artırdığını dile getirdi.

TEKNOLOJİ Yerli baz istasyonu ULAK, İHA'lara takılacak

Balcı, gelinen aşamada, 1300 baz istasyonuyla bir taraftan mutlu olurken diğer taraftan ülkede yaklaşık 50 bin civarındaki 4,5G baz istasyonuyla kıyaslandığında çok da iyi bir durumda olmadıklarını kabul ettiklerini anlattı

Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Balcı, şöyle konuştu:

"4,5G sistemlerinin en az 2030'a kadar kullanımda olacağı, 5G sistemlerinin 4,5G sistemlerle kullanılacağı, ülkemizde 4,5G yatırımlarının 2025'e kadar devam edeceği, global ölçekte de 4,5G yatırımlarının önümüzdeki 4-5 yıl bazı bölgelerde artarak devam edeceği bilinen gerçekler. Bu nedenle elde edilen kazanımları, başka baharlara ötelemeden, stratejik yaklaşımla nerede fırsat varsa kullanabilmeliyiz ki sürdürülebilir, maliyet-etkin çözümler üretilebilsin, süreç devam etsin, çark dönsün ve en önemlisi ulusal cari açığımızın azaltılması yönünde bir nebze de olsa katkımız olsun."

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AA Ülkenin her noktasına ulaştı.

"Yerli ve milli çözümler için gerekli gayreti herkes göstermeli"

Bu süreçte, Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi faaliyetlerinin içinde de aktif olarak yer aldıklarını, birlikte daha güçlü olacaklarının bilinciyle tüm birikim ve tecrübeleri paylaşarak bulundukları her ortama değer katmaya gayret ettiklerini ifade eden Balcı, "Teknoloji çok hızlı değişiyor. İçinde bulunduğumuz sürece ister yarış diyelim ister savaş diyelim, ekonomik ve teknolojik yönden güçlü olmak zorunda olduğumuz bu dönemde, yerli ve milli çözümlerin önünün açılması için gerekli gayreti, özveriyi herkes göstermeli." değerlendirmesinde bulundu.

5G ve ötesi için yürütülen çalışmalarda, 2015'te başlatılan Ar-Ge projelerinin sonucu sahada halen çalışan 5G hazır sistemlerinin oluşturduğu teknolojik kazanım ve tecrübeyle ilerlediklerini vurgulayan Balcı, şu bilgileri verdi:

"5G ve ötesine doğru önümüzdeki dönem genişbant iletişim teknolojilerinde yerli ve milli sistemlerin yapılabilirliğine olan güvenin artırılması konusunda ULAK'ın geldiği nokta çok önemli bir referans oluşturdu. Kendi bünyemizde gerçekleştirdiğimiz 5G ve ötesi Ar-Ge çalışmalarına ilgili kurumlarımızın üst seviye yetkililerinin yönlendirmesi sonucu TÜBİTAK Uçtan Uca Yerli Milli 5G (UUYM5G) Projesi kapsamında da devam ediyoruz. Burada sahada elde ettiğimiz tecrübe ve birikimlerimizi de katarak, öncü ve paylaşımcı bir anlayışla projenin sağlıklı ilerlemesi için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz."

AA ULAK

"Çalışmalarımız yurt dışında da ilgiyle karşılandı"

Balcı, 4G, 5G ve ötesi genişbant iletişim teknolojileri konusunda yaptıkları çalışmaların yurt dışında da ilgiyle karşılandığına işaret ederek, "Bu kapsamda Telecom Infra Project (TIP) ve Open Networking Foundation (ONF) gibi oluşumların davetleri üzerine çalışmalara dahil olduk.

Burada da global üretici ve operatörlerle çalışma imkanı buluyoruz. T-Mobile/ABD'nin kapsamlı testlerine girme hazırlıklarımız devam ediyor. Oldukça zorlu bir süreç sonrasında Intel ile başlattığımız teknolojik iş birliği sürecini çok iyi şekilde devam ettiriyoruz." dedi.

Balcı, çözümlerinin sadece yurt içinde değil, yurt dışında da kabul göreceğine, ortaya konulan stratejik bakış açısının devamı ve tüm ekosisteminin yeteneklerinden ve güçlerinden istifadeyle başarılı sonuçlar alacaklarına inançlarının tam olduğunu sözlerine ekledi.