Türkiye’nin ilk uçan arabası görücüye çıktı: 'Cezeri'ye yoğun ilgi

Türkiye’nin ilk yerli ve milli insansız hava araçlarını üreten Baykar, en yeni teknolojilerle geliştirdiği ürünleri TEKNOFEST’ 2021’de sergiliyor. Baykar tarafından milli ve özgün kaynaklarla geliştirilen uçan araba ‘Cezeri’ TEKNOFEST 2021’de katılımcılarla buluştu. Daha önce 2019 yılında gerçekleşen TEKNOFEST’te tanıtılan uçan araba bugün başlayan TEKNOFEST’te de görücüye çıktı.

Uçan arabanın gelecekte trafik sıkışıklığının önlenmesine, şehir içi ulaşımın kolaylaşmasına katkıda bulunması öngörülüyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği uçan arabanın 10 - 15 yıl içinde yollara inmesi bekleniyor.



TEKNOFEST’i ziyaret eden Göksel Yaman isimli vatandaş uçan arabayla ilgili olarak ‘‘Uçan araba ‘Cezeri’ oldukça ilgimizi çekti. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz araçlara benziyor. Kullanılmaya başlandığında trafik sorununa çözüm olabilir ve hayatı kolaylaştırır. Yerli firmalarımızın böyle teknolojiler geliştirmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyum’’ dedi.

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EKONOMİ Yerli otomobil TOGG TEKNOFEST'te yerini aldı

FOTOĞRAF 24 Türkiye'nin ayakları yere basmayan festivali sloganıyla TEKNOFEST başladı. Birçok yarışma ve etkinliğin düzenleneceği festivalde, Türkiye'nin savunma sanayii araçları da sahneye çıkıyor. Festival kapsamında ilk olarak Türkiye ve Azerbaycan uçakları, İstanbul semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirirken bugün de Polis Özel Harekat'ın (PÖH) gösterisi büyük beğeni topladı. Sikorsky helikopterleriyle gökyüzünde şov yapan PÖH'ün, Üzüm Salkımı adını verdiği gösterisi izleyenlerin nefesini kesti. TEKNOFEST ziyaretçileri, ayrıca GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı’nı gökyüzünde ilk kez görme fırsatını elde edecek. Ayrıca HÜRKUŞ’un yakın zamanda tanıtılan Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU) versiyonu da gösteriye katılacak. GÖKBEY ve AKSUNGUR, daha önceki TEKNOFEST etkinliklerinde yerde sergilenmişti. Festivalde, ATAK helikopterinin ağır sınıf taarruz versiyonu ATAK 2 helikopteri de sergilenecek. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul açılışında açıklamalarda bulundu. Bayraktar şu ifadeleri kullandı: Gençlerimiz Türkiye’nin 7 bölgesi 81 ilinden farklı renklerle TEKNOFEST’te buluşup aynı heyecan için çaba gösteriyor bu gençler sayesinde tam bağımsız güçlü Türkiye hedefine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Çocuklarımız hepimizin gözbebeği. İmkanları farklı olsa da bizim görevimiz onları eşit düzeyde bu teknoloji yolculuğuna dahil etmek olmalı. Genç kardeşlerim umudumuz sizlersiniz. Sizi basmakalıp tariflere hapsetmeye çalışanlara kulak asmayın. Çekinmeyin, korkmayın çalışmaya devam edin. Allah güç ve kuvvet verdikçe ülkemizin aydınlık yarınları olan sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Tam bağımsız, Türkiye yolunda milli teknoloji hamlesi idealinden Türkiye2yi her alanda lider ülke yapma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu yolda dönmek yok. Bu yolda durmak duraksamak yok. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 74 kurum ile birlikte düzenlenen TEKNOFEST, 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Pandemi şartları nedenle günlük 100 bin kişinin alınacağı etkinlikte, havacılık, uzay, robotik kodlama, yapay zeka gibi programlar, bu sene de takvime eklendi. Festivalde bu yıl Pilot Sensin ve Odaklan ve Havalan gibi keyifli aktiviteler de olacak. TEKNOFEST açılışından bir gün önce festivalin düzenleneceği alan basın mensuplarına gezdirildi. Gezi sonrası basına mensuplarına açıklama yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Yarışmalara 200 binden fazla öğrencimiz başvurdu. Dördüncü yılında TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı. Burada çok sürpriz ve renkli gösteriler olacak. TEKNOFEST heyecanı Bayraktar'ın bu sözleriyle başladı: Bu yolda dönmek yok Türkiye Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapılarını açtı. Binlerce kişi festivali gezmek için Atatürk Havalimanı'na akın etti. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yaptığı konuşmada, "Allah güç ve kuvvet verdikçe ülkemizin aydınlık yarınları olan sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Tam bağımsız, Türkiye yolunda milli teknoloji hamlesi idealinden, Türkiye'yi her alanda lider ülke yapma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu yolda dönmek yok. Bu yolda durmak duraksamak yok" ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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