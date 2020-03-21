Teknoloji Ünlüler dolandırıcı ürünün reklamına koronavirüsü alet etti
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Ünlüler dolandırıcı ürünün reklamına koronavirüsü alet etti

Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Ebru Akel, Seda Akgül gibi ünlüler, Instagram hesaplarından koronavirüse karşı etkili olduğu iddiasıyla bir ürün paylaştılar. Ürünün bakanlıktan onayı bulunmazken web sitesinde kayıt adresi olarak “yalan dolan mahallesi” ibaresi yer alıyor. İddialara göre yanıltıcı bilgilerden dolayı bakanlık ünlülere soruşturma açıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ünlülerden yanıltıcı reklam
Ünlülerden yanıltıcı reklam

Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Seray Sever, Ebru Akel ve Seda Akgül; Instagram hesaplarından paylaşım yaparak “No-Attack” isimli bir gıda takviyesini tanıttı. Ünlü isimler bu ürünün tanıtımını yaparken, enfekte olunduğunda dahi ürünün koronavirüse karşı bağışıklık kazandırdığı iddiasında bulundular.

Süreç ilk olarak Şeyma Subaşı'nın paylaştığı hikaye ile başladı. Subaşı, Instagram hesabından, “Son zamanlarda koronavirüs biliyorsunuz ki tüm dünyayı çok fazla etkiledi. Hepimiz aslında sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlamış olduk... Son zamanlarda, No Attack dediğim bu gıda takviyesi ürünü kullanıyorum. Bu ürüne eczaneden ulaşabilir, ya da online olarak alabilirsiniz.” dedi.

Paylaşımının ardından Subaşı, ürünü Instagram üzerinden tanıtan hesabı etiketledi ve ürünün satıldığı web sitesinin adresini paylaştı. Ürün Subaşı'nın bu paylaşımından sonra ilgi odağı haline geldi.

Ünlüler reklam yaptı

Aynı elden çıkmış paylaşımlar

Milyonlarca takipçisi olan diğer ünlüler de Subaşı'nın yaptığına benzer bir şekilde No Attack isimli ürün hakkında paylaşım yaparak, ürünün Instagram hesabını ve web sitesini duyurdu. Şu ana dek; Şeyma Subaşı, Seray Sever, Ebru Akel, Seda Sayan, Seren Serengil ve Seda Akgül ürün hakkında paylaşım yapan ünlüler.

Aynı elden çıkmışcasına aktarılan sözler diğer ünlülerin paylaşımlarında da devam etti. Bu paylaşımlar ile birlikte ürün dikkat çekti ve insanlar araştırmaya başladı.

Ürünün sitesi şüphe uyandırıyor

Ürünün adresi: Yalan dolan Mahallesi

Sitesi 16 Mart günü açılan ürünün bilgileri arasında en dikkat çekici detay ise sayfanın kayıtlı olduğu adres oldu. Şirketin adresine 'Yalan Dolan Mahallesi' yazdığı tespit edilirken bunun sosyal medyada paylaşılmasından sonra şirketin kayıtlı adresi değiştirdiği ortaya çıktı.

Ürünün onayı yok.

Ürünün onayı bulunmuyor

Ürün üzerinde Sağlık Bakanlığından 'onaylı' olduğuna dair hiçbir ibare bulunmazken ürünün reklamlarında kullandığı doktorun da konudan haberi olmadığı ortaya çıktı. No Attack adlı ürünü bulmak için eczaneleri dolaşan Teknosafari ekibi eli boş döndüğünü belirtirken ürünün Tarım Bakanlığının onayladığı 'Takviye Gıdalar' listesinde de bulunmadığı ortaya çıktı.

Doktor açıklama yaptı.

Ürünün fotoğraflarını kullandığı Doç.Dr. Aslıhan Yazıcıoğlu, İnstagram hesabından yaptığı açıklamada 'Ürün ile hiçbir ilgim yoktur. Bilginize' notunu paylaştı.

Erol Köse iddialarda bulundu

Ünlülere soruşturma

Erol Köse'nin İnstagram hesabından iddia ettiğine göre de bakanlık ürünün reklamını yapan ünlüler hakkında soruşturma açtı

Köse instagram hesabında şunları yazdı:

‘’Savcılık Seda Sayan ve Şeymaya soruşturma açtı, ilaç ruhsatı olmayan @noattack_ adlı ölümcül zararlı ilacı para için sahtekarca tanıtıp coronaya yararlıymış havası verdiler, @drfahrettinkoca ile görüşüldü. Bakanlık olaya el koydu, ürünü üreten Cüneyt Alacacı ve oğlu Bilgehan Alacacı’nın sahte ilaç işinde yeni olmadıkları iddia edildi. Herkes yaysın kimse kullanmasın! Corona fırsatçıları, Tarım Bakanlığından ot / takviye ruhsatı alıp virüsü öldürür diye ilaçmışcasına endikasyon belirtip Sağlık Bakanlığı izni ve testleri olmayan ürün satan sahtekarlara göz açtırmayan savcılık olaya el koydu. Seda Sayan ve Şeyma'ya hem para hem hapis cezası gelebilir fırsatçılar her an yurt dışına kaçabilir! Dikkat et ve yay!”


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