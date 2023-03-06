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Teknoloji

Whatsapp bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize alma özelliği getiriyor

Meta'nın sahibi olduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize almasına olanak tanıyan yeni bir özelliği tanıtacak. Bilinmeyen numaralardan gelen aramalardan bıkan kullanıcıları rahatlatan özelliğin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması bekleniyor.

17:25 . 6/03/2023 Pazartesi
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Whatsapp'tan kullanıcıları sevindirecek yeni özellik

Whatsapp'tan kullanıcıları sevindirecek yeni özellik

Söz konusu özelliğin hâlâ geliştirme aşamasında olduğu ve uygulamanın önümüzdeki bir güncellemesinde yayınlanacağı aktarıldı. WABetaInfo'ya göre, kullanıcıların bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize almalarına izin verileceğinden, onları arama listesinde ve bildirim merkezinde görmeye devam edecekler. Yeni özellik uygulama ayarlarına eklenecek ve etkinleştirildiğinde bilinmeyen numaralardan gelen aramaların sesi otomatik olarak kapatılacak.


Gulf Today'in haberine göre aramalar, arama listesinde ve bildirim merkezinde görünmeye devam edecek, ancak kullanıcılar bunlardan rahatsız olmayacak. Ayrıca söz konusu özellik, özellikle son yıllarda büyük bir sorun haline gelen istenmeyen aramaları azaltmak için de faydalı olacak. WABetaInfo'dan yapılan açıklamada, "Bu özelliğin, kesintileri azaltmak ve potansiyel olarak istenmeyen aramalardan kaçınmak gibi çeşitli avantajları var" ifadeleri kullanıldı.


Bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize alma özelliği, kullanıcılara ek bir koruma katmanı sağlayacak. WhatsApp ayrıca iOS için ek menüsünün yeniden tasarımı üzerinde çalışıyor. Yeni ek menüsü, Android için WhatsApp'ta mevcut olana benzer olacak ve kullanıcılara farklı platformlarda tutarlı bir deneyim sunacak.


#Whatsapp
#mesajlaşma
#bilinmeyen numara
#arama
#sessize alma
33 dakika önce
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Whatsapp bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize alma özelliği getiriyor
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