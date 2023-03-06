Whatsapp bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize alma özelliği getiriyor

Söz konusu özelliğin hâlâ geliştirme aşamasında olduğu ve uygulamanın önümüzdeki bir güncellemesinde yayınlanacağı aktarıldı. WABetaInfo'ya göre, kullanıcıların bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize almalarına izin verileceğinden, onları arama listesinde ve bildirim merkezinde görmeye devam edecekler. Yeni özellik uygulama ayarlarına eklenecek ve etkinleştirildiğinde bilinmeyen numaralardan gelen aramaların sesi otomatik olarak kapatılacak.





Gulf Today'in haberine göre aramalar, arama listesinde ve bildirim merkezinde görünmeye devam edecek, ancak kullanıcılar bunlardan rahatsız olmayacak. Ayrıca söz konusu özellik, özellikle son yıllarda büyük bir sorun haline gelen istenmeyen aramaları azaltmak için de faydalı olacak. WABetaInfo'dan yapılan açıklamada, "Bu özelliğin, kesintileri azaltmak ve potansiyel olarak istenmeyen aramalardan kaçınmak gibi çeşitli avantajları var" ifadeleri kullanıldı.





Bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize alma özelliği, kullanıcılara ek bir koruma katmanı sağlayacak. WhatsApp ayrıca iOS için ek menüsünün yeniden tasarımı üzerinde çalışıyor. Yeni ek menüsü, Android için WhatsApp'ta mevcut olana benzer olacak ve kullanıcılara farklı platformlarda tutarlı bir deneyim sunacak.



