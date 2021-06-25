Windows 11 tanıtıldı: İşte yeni sürümdeki değişiklikler ve bilinmesi gerekenler

Son zamanlarda ortaya çıkan sızıntılardan sonra Microsoft’un yeni işletim sistemine olan merak oldukça fazlaydı. Yapılan tanıtımla bu ilgi ve merakın bir kısmı giderilmiş durumda. Ayrıca Windows 11 duyurduğu yeni özellikleri ve tasarımı ile çoğu kullanıcının beğenisini kazanmış durumda.

Yapılan tasarım değişiklikleri ve güncellenen simgeler sayesinde karşımızda daha modern bir tasarıma sahip Windows 10 var. Ayrıca Microsoft'a göre Windows 11, en güvenli Windows sürümü.

Yepyeni bir Başlat menüsü

Windows 11 işletim sisteminde yapılan birçok tasarım değişikliği özelleştirilebilir yapıda. Örneğin yenilenen başlat menüsü standart olarak ortada yer alıyor ancak istenirse Windows 10’da olduğu gibi sola çekilebiliyor.

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ÇOKLU PENCERE WINDOWS 11 İLE GELİŞTİ

Microsoft, Windows 11'in çoklu pencere yetenekleri için de çalışmış. Yerleştirme düzenleri, kullanıcıların Windows 11'de birden fazla uygulama açarken işlerini kolaylaştırıyor, birden fazla işi kolayca yapmalarını sağlıyor.

Edge tarayıcısında da bazı yenilikler var. Edge'de açtığınız tüm sekmeleri görmeyi kolaylaştırmak için dikey sekmeler geliyor. Ayrıca artık Teams de Windows 11'in içine entegre edilmiş durumda.

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WINDOWS 11'DE WIDGET DÖNEMİ

Microsoft Widget'ları da Windows 11'e getirdi. Bu özellik, bize bir zamanların Windows sürümü Vista'yı anımsatıyor.

Windows 11, özellikle bir tablette dokunmatik konusunda iyi bir performans sağlıyor. Özel bir tablet modu gerektirmeyen Windows 11, böylece masaüstünde olduğu gibi tablette de aynı arayüz ile çalışıyor.

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WINDOWS 11'İN OYUN GELİŞTİRMELERİ

Microsoft'un söylediğine göre, Windows 11 en iyi oyun deneyimini de getirecek. Microsoft, Windows 11'de DirectStorage API’si ve otomatik HDR ile yüksek grafikler vaat ediyor. Ayrıca oyuncuların yakından tanıdığı Xbox Game Pass, Xbox uygulamasıyla doğrudan Windows 11'e geliyor.

MICROSOFT STORE VE ANDROID SÜRPRİZİ

Microsoft Store yeniden tasarlandı. Android uygulamaları Store'a ekleniyor. Bu oldukça önemli bir gelişme olarak göze çarpıyor.

WINDOWS 11 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Windows 11'in önümüzdeki sonbaharda piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Yani tam çıkış için biraz daha beklenmesi gerekecek. İlerleyen dönemde satışa sunulacak birçok bilgisayar modelinde ise yerleşik olarak Windows 11’in kullanıldığını göreceğiz.

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Şirket ayrıca, Windows 10 bilgisayarlarda kademeli olarak kullanıma sunulacak olan yükseltme planının, henüz kesin olmamakla birlikte günümüzde kullanılmakta olan cihazların çoğu için 2022 yılının ilk aylarında hazır olacağını öngördüğünü söylüyor.

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WINDOWS 11'E NASIL GEÇİLİR?

Windows 10’u sorunsuz olarak çalıştıran her bilgisayara yüklenebilecek yeni sürüm Windows 11, yukarıda da dediğimiz gibi lisanslı Windows 10 kullanıcılarına ücretsiz olarak. Yani hali hazırda Windows 10’u orijinal olan kişilerin Windows 11’e sahip olmak adına ekstra bir ücret vermesine gerek kalmayacak.

Windows Insider

Bazı kullanıcılar bu yeni özellikle hemen denemek ve test etmek istiyor. İyi haber şu ki Windows 11, Windows Insider programına geliyor.

Yapılan etkinlikte, Windows 11’in geliştirici ve beta sürümlerinin önümüzdeki haftadan itibaren Windows Insider programında yayınlanacağı açıklandı. Windows 11’in yeni özellikleri önümüzdeki haftadan itibaren Windows Insider kullanıcılarına dağıtılmaya başlanacak.

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(Windows Insider programı, kullanıcıların en son çıkan ve deneysel özellikleri test etmelerine imkân sağlayan bir test sistemidir.)

WINDOWS 11 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC)

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB veya daha büyük depolama cihazı

Grafik kartı: DirectX 12 uyumlu grafikler / WDDM 2.x

Ekran: 9 inçten büyük, HD Çözünürlük (720p)

İnternet bağlantısı: Windows 11 Home kurulumu için Microsoft hesabı ve internet bağlantısı gereklidir.