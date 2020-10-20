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Teknoloji Xiaomi Poco X3 NFC, Türkiye pazarına girdi Fiyatı ve özellikleri de belli oldu
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Xiaomi Poco X3 NFC, Türkiye pazarına girdi: Fiyatı ve özellikleri de belli oldu

Çinli telefon şirketi Xiaomi'nin merakla beklenen telefonu X3 NFC, Türkiye pazarına hızlı bir giriş yaptı. Poco sersinin bir parçası olarak üretilen akıllı telefonun fiyatı ve özellikleri de dikkat çekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Xiaomi Poco X NFC 3
Xiaomi Poco X NFC 3

Xiaomi yeni telefonu Poco X3 NFC'yi duyururken telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri de sarj tutma süresi.

POCO X3 NFC, güçlü bir 5.160 mAh batarya ile geliyor. Bu ise telefonu tek şarj ile iki güne kadar kullanmanıza olanak sağlıyor. 33W hızlı şarj özelliğine sahip cihaz sadece 65 dakika içinde %100 şarj oluyor. %62 şarj seviyesi için cihazın 30 dakika şarjda kalması yeterli.

Xiaomi Poco X3 NFC

Dört farklı arka kamera ile geliyor: 64 mp çözünürlük var

  • POCO X3 NFC, 64MP ana kamera, 13MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan yapay zeka destekli bir dörtlü arka kamera sistemine sahip.

Telefondaki yapay zeka sayesinde fotoğraf filtreleri ve otomatik noise düşürme gibi özellikler mevcut. Bunların yanı sıra Cyberpunk ve Gold Vibes gibi farklı filtreler de kullanıma açılmış durumda.

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Xiaomi Poco X3 NFC

Poco X3 NFC oyun severler için de ideal

Xiaomi telefonların performansından genel olarak oyun severlerin memnun olmasının bir sebebi de Game Turbo özelliğine sahip olmaları. Poco X3 NFC ise Turbo 3 özelliği ile geliyor.

  • Qualcomm'un son serisinden işletim sistemi gücünü alan telefonun ekran hızı ise 240 hz örnekleme sahip.

Xiaomi Poco X3 NFC

Xiamo Poco X3 NFC'nin Türkiye fiyatı ne kadar?

POCO X3 NFC, Türkiye'de telefon pazarına giriyor. 6GB+64GB modeli 3.299 TL'den, 6GB+128GB modeli ise 3.339 TL'den satılacak olan telefon, 22 Ekim tarihi itibariyle internet üzerinden kullanıcılara sunulacak. Xiaomi, 19 Ekim’den 21 Ekim gün sonuna kadar telefonu indirimli satmayı planlıyor. 6GB+64GB modeli 2.999 TL’den, 6GB+128GB modeli ise 3.199 TL fiyat etiketine sahip olacak.

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