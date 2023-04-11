Yapay zeka savaşları başladı: Çinli Alibaba'dan ChatGPT'ye yeni rakip 'Tongyi Qianwen'

Türkiye'de bu yıl, nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut bilişim gibi yıkıcı teknoloji alanlarından en az birinde, dünya lideri pazar payına ve marka değerine sahip en az 23 akıllı ürünün çıkarılması planlanırken, 1 milyar dolar değerlemesini aşan Türk teknoloji girişimi sayısının ise 2023'te en az 10 olması hedefleniyor.