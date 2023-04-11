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Teknoloji

Yapay zeka savaşları başladı: Çinli Alibaba'dan ChatGPT'ye yeni rakip 'Tongyi Qianwen'

Çinli teknoloji devi Alibaba, ChatGPT benzeri yapay zeka sohbet robotu "Tongyi Qianwen'i piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu.

10:10 . 11/04/2023 Salı
Reuters
"Tongyi Qianwen", kabaca "bin soru sorarak cevap aramak" olarak tercüme ediliyor.

"Tongyi Qianwen", kabaca "bin soru sorarak cevap aramak" olarak tercüme ediliyor.

Şirketin bulut bilgi işlem birimi, sohbet robotunun "yakın gelecekte" Alibaba'nın sistemlerine entegre edileceğini belirtti ancak bir zaman çizelgesi bildirmedi.

Şirket, Tongyi Qianwen'in toplantılardaki konuşmaları yazılı notlara çevirme, e-posta yazma ve iş teklifleri hazırlama gibi bir dizi görevi icra edeceğini duyurdu.

Son aylarda dünyanın dört bir yanındaki teknoloji şirketleri, kendi yapay zeka sohbet robotlarını tanıttı.

Alibaba da bu yılın başlarında, ChatGPT'ye bir rakip çıkaracaklarını duyurmuştu.

Henüz İngilizce versiyonunun ismi bildirilmeyen "Tongyi Qianwen", kabaca "bin soru sorarak cevap aramak" olarak tercüme ediliyor.




#yapay zeka
#ChatGPT
#alibaba
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