Yetkililer açıkladı: Casus uydu parçalanmış olabilir

Yetkililer, konu hakkında soruşturma başlatıldığını ancak sabotaj veya başka bir tür müdahaleye ihtimal verilmediğini belirttiler.

Uydu programı hakkında bilgi verilen iki yetkilinin dün yaptıkları açıklamaya göre, Northrop Grumman Corp tarafından üretilen gizli istihbarat uydusunun, taşıyıcı Falcon 9 roketinin ikinci parçasından ayrılamaması nedeniyle parçalanmış olması ya da okyanusa düşmüş olması muhtemel.

Adlarının açıklanmasını istemeyen yetkililerden bir tanesi, uydunun "kurtarılması mümkün olmayan hurda" olarak kabul edildiğini söyledi.

Uydu hakkındaki haber ilk olarak Wall Street Journal gazetesinde yer aldı.

Yetkililer, milyonlarca dolara mal olan Zuma kod adlı uyduyu imal eden Northrop Grumman şirketinin aynı zamanda taşıyıcı olarak SpaceX Falcon 9 roketinin seçiminden de sorumlu olduğunu söylediler.

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Yetkililer, konu hakkında soruşturma başlatıldığını ancak sabotaj veya başka bir tür müdahaleye ihtimal verilmediğini belirttiler.

Girişimci Elon Musk'ın şirketi olan SpaceX ABD ordusu için ilk uydusunu geçen yıl Mayıs ayında Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatmıştı.