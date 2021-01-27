Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkan YouTuber Fariz Bakshshaliyev gözaltına alındı

Bağcılar’da sosyal deney olarak paylaşılan videoda su sattığı görülen M.B.C. (8) yanına gelerek ’açım’ diyen kişiye, 10 lira verdiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılmıştı.
Görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu videonun kurgu olduğu ortaya çıkmıştı.
Bağcılar polisi Youtuber Fariz Bahşeliyev'i gözaltına aldı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı videoya ilişkin soruşturma başlatırken, Youtuber Fariz Bahşeliyev hakkında gözaltı kararı verdi.
Karar üzerine harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, 22 yaşındaki Fariz Bakshshaliyev’i Bahçelievler’de gözaltına aldı.