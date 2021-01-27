Teknoloji Türkiyeyi ağlatan videosu kurgu çıkan YouTuber Fariz Bakshshaliyev gözaltına alındı
SOSYAL MEDYA

Youtuber Fariz Bahşeliyev gözaltına alındı

Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkan YouTuber Fariz Bakshshaliyev gözaltına alındı

Sosyal medyada yayılan su satan çocukla ilgili bir videonun kurgu olduğu ortaya çıkmasının ardından Youtuber Fariz Bakshshaliyev, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğünce tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Bağcılar'da su satan çocukla ilgili bir video sosyal medyada hızla yayılmıştı.
Bağcılar'da su satan çocukla ilgili bir video sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Bağcılar’da sosyal deney olarak paylaşılan videoda su sattığı görülen M.B.C. (8) yanına gelerek ’açım’ diyen kişiye, 10 lira verdiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu videonun kurgu olduğu ortaya çıkmıştı.

Bağcılar polisi Youtuber Fariz Bahşeliyev'i gözaltına aldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı videoya ilişkin soruşturma başlatırken, Youtuber Fariz Bahşeliyev hakkında gözaltı kararı verdi.

Karar üzerine harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, 22 yaşındaki Fariz Bakshshaliyev’i Bahçelievler’de gözaltına aldı.

Sosyal medya için sahte video kurgulayan Youtuber Fariz hakkında gözaltı kararı
TEKNOLOJİ
Sosyal medya için sahte video kurgulayan Youtuber Fariz hakkında gözaltı kararı

Diyarbakır'da bir sürücü, su satan yüreği büyük yaşı küçük kız çocuğuna tablet hediye etti
OYNAT 00:54
Diyarbakır'da bir sürücü, su satan yüreği büyük yaşı küçük kız çocuğuna tablet hediye etti
Diyarbakır'da trafikte su satarak harçlığını çıkaran kız çocuğu, yanlarında durup paralarının olmadığını ve susadıklarını belirten kadın sürücü ve arkadaşına ücretsiz su verdi. Hayırsever sürücü, çocuğun fedakar davranışına kayıtsız kalmayarak kendisine tablet hediye etti.


Abone Ol Google News
Çeyrek altın bin 100 TLyi bulabilir

Çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir

Altını olanlar dikkat, uzmanından çok konuşulacak tahmin.
TEMde fırtına tabelayı devirdi

TEM'de fırtına tabelayı devirdi

​Hasdal'da yön tabelası yola devrildi kaza meydana geldi.
Hollanda yangın yeri: Korona tedbirlerine karşı isyan ateşi büyüyor

Konutta<br>kazandıran üç ilçe

Konutta
kazandıran üç ilçe

Alıcısına 13 yılda parasını kazandırıyor.

Büyükşehir çalışmalarına devam ediyor

Büyükşehir çalışmalarına devam ediyor

​Erzurum, Türkiye'nin en fazla meraya sahip ikinci ilidir.
İsrail'e kafa tuttu

İsrail'e kafa tuttu

Yurt dışına satış yapmaya başladı.
Kar İstanbul'un<br>kapısına dayandı

Kar İstanbul'un
kapısına dayandı

Kar kalınlığı kısa sürede 5 santimetreyi buldu.

Umutluyuz<br>kızımız bulunacak

Umutluyuz
kızımız bulunacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir saat görüştü.
Kaza sonrası<br>şoka girdi

Kaza sonrası
şoka girdi

​Araçta sıkışan eşini itfaiye ekipleri kurtardı.
Gözaltına alındı

Gözaltına alındı

​Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.