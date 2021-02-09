YouTuber'lara geriye dönük vergi: Bakanlık inceleme başlattı

Başta YouTube olmak üzere sosyal medyada özel içerik oluşturarak izlenme sayısına bağlı olarak gelir elde edenlerin sayısındaki artış, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu gelirlerin vergilendirilmesi konusunda özel inceleme başlatmasına yol açtı.
Cezalı tarhiyatlar gönderildi
Dünya gazetesinin haberine göre, Maliye, Google Ireland'ın Türkiye’deki gerçek kişilerin banka hesaplarına yaptığı ödemeler üzerinden geriye dönük 5 yıllık vergi incelemeleri başlattı. Bu kapsamda bazı kişilere cezalı tarhiyatlar gönderildi.
- Abone sayısı binden fazla olan kişilerin YouTube’a yüklenen videolara, 4 bin saat izlenme sınırını aştıktan sonra reklam veriliyor. Videonun sahibi izlenme sayısına göre bu reklamlardan para kazanıyor.