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Yüksek teknolojiye yatırımlar artacak

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Otonom sistemler, nesnelerin interneti, 5G ve sonrası için iletişim sistemleri, robotik, tıbbi cihaz gibi konular elektronik sanayinin temelini oluşturuyor. Bu sebeple elektronik ve yazılım sanayiinde bu alanlara yönelik yatırımlarımız öncelikli olacak”dedi.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv


Covid-19 pandemisi dünyada teknoloji ve altyapıya duyulan ihtiyacı gözler önüne serdi. Bu dönemde teknolojik altyapısı sağlam olan ülkeler, yerli ve milli üretim noktasında ön plana çıktı.

Bu noktada Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede Covid-19 pandemisi sonrası yüksek teknolojinin öneminin daha da artacağını söyledi.

  • Büyükdede, “Otonom sistemler, nesnelerin interneti, 5G ve sonrası için iletişim sistemleri, robotik, tıbbi cihaz gibi konular elektronik sanayinin temelini oluşturuyor. Bu sebeple elektronik ve yazılım sanayiinde bu alanlara yönelik yatırımlarımız öncelikli olacak”şeklinde konuştu.

Milli teknoloji hamlesiyle dünya ligine çıkacağız


Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Ekovitrin dergisine yaptığı açıklamada “Vakit artık Türkiye’yi bir üst lige çıkarma, dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında yeralma vakti. Bu yeni başarı hikayesinin gövdesini de ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ ışığında geliştireceğimiz sanayi ve teknoloji politikaları oluşturacak” dedi.

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5 ana bileşenden oluşan stratejiyi ise şöyle açıkladı


Büyüdede, Türkiye’nin 2023 Sanayi ve Teknoloji strateji hedefleri arasında yüksek ve orta yüksek teknoloji ihracatını artırmanın yanı sıra “23 akıllı küresel ürün ve 10 Turcorn (En az 1 milyar dolar değerinde firma) çıkarmak” hedefi olduğunu vurguladı.

  • Büyükdede, “Kendi teknolojimizi geliştirmemiz, küresel ekonomide rekabet edebilecek ürünleri üretmemiz ve kendi markalarımızı oluşturmamız gerekiyor” vurgusu yaparak, “Bu amaçla, yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı üretime yoğunlaşmamız şart” dedi.

Bakan yardımcısı Büyüdede açıklamalarda bulundu.

Sanayi sektörünün ihracattaki payı yüzde 94


Türk sanayiinin üretim, kapasite, ihracat ve büyüme anlamında ulaştığı büyüklüğü de değinen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, imalat sanayinin üretim değerinin yaklaşık 900 milyar TL’ye ulaştığını belirtti.

  • Büyükdede, Türkiye sanayi sektörünün ihracattaki yüzde 94’lük payı ile ekonominin itici gücü durumunda olduğunu söyledi. Büyükdede, “Son 18 yılın bilançosuna bakıldığında; önemli bir üretim ekosisteminin inşa edildiği, sanayi altyapımızın güçlendiği ve yetişmiş iş gücüne yatırım yapıldığı görülüyor” dedi.
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