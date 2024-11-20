TOKİ detayları tek tek açıkladı: 2+1 ve 3+1 daire satışa sunulacak! Aylık 12 bin TL taksit, peşinat ile...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, İzmir, Ankara ve Bolu gibi büyük şehirlerin yanı sıra Türkiye'nin birçok farklı ilinde kuralı satış yöntemiyle konut satışları yapabiliyor. Uygun fiyatlarıyla dar gelirli vatandaşlara hitap eden TOKİ projeleri, geniş bir alıcı kitlesinin ilgisini çekiyor. TOKİ'nin sunduğu bu fırsatlar, özellikle ev sahibi olma imkânı kısıtlı olan vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Öte yandan TOKİ, Bolu'da yeni bir proje başlatıldığını resmen açıkladı. Proje kapsamında peşinat ve aylık taksitlerle 3+1 ve 2+1 daire sahibi olunabilecek.





TOKİ 2+1 VE 3+1 DAİRE SATACAK

TOKİ tarafından Bolu ili, Göynük ilçesi, Çeşme mahallesi, 106 adet konut kapsamında, İdare stoklardaki 51 adet dairenin satışa çıkartılacağı duyuruldu.





Dairelerin fiyat listesi kontrol edildiğinde, en uygun konutun 484.864,00 TL peşinat ve 120 ay 12.121,60 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabileceği görüldü.





İşte TOKİ tarafından satılacak konut listesi;

KONUTLARA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TOKİ, Bolu'da 51 adet taşınmaz satışı yapılacağını duyurdu. Bunun ardından nasıl başvuru yapılacağı da birçok vatandaş tarafından merak edildi.





Kuralı satış yöntemi ile alıcılarını bulacak konutlar için başvuru tarihleri, 25 - 29 Kasım 2024 olarak açıklandı. Başvuru bedeli ise, 1000 - 2000 TL olarak aktarıldı. Başvuru yapılacak banka şubesi, TC. Ziraat Bankası AŞ. Bolu Göynük Şubesi ve Ziraat Bankası AŞ'nin diğer tüm şubeleri olarak belirtilirken, başvuru alınacak konut tipleri 2+1 ve 3+1 olarak duyuruldu.





Kura tarihi 06 Aralık 2024 olarak açıklandı. Daireler için sözleşme imzalanacak banka şubesi, TC. Ziraat Bankası AŞ. Göynük Şubesi ve Ziraat Bankası AŞ'nin diğer tüm şubeleri olarak duyuruldu. Asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 16 - 20 Aralık 2024 olarak açıklanırken, yedek hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 25 - 26 Aralık 2024 olarak belirtildi. Ayrıca asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için olduğu aktarıldı.





TOKİ tarafından satılacak daireler için borç bakiyesinin, yüzde 25 peşinat miktarına göre 120 ay boyunca aylık taksitler halinde ödeneceği duyuruldu. Borç bakiyesi ve aylık taksitlerin, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacağı da belirtildi.



