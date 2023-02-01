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Trabzonspor ile Antalyaspor 54. randevuda

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Trabzonspor ile Antalyaspor, bugünkü mücadeleyle birlikte ligde 54. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 53 maçta Bordo-Mavililer'in galibiyetlerde 30'a 10 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor-Antalyaspor maçı muhtemel 11’ler.

13:15 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trabzonspor Antalyaspor maçı

Trabzonspor Antalyaspor maçı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor-Antalyaspor maçı maçı saat kaçta?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Trabzonspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor-Antalyaspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

Geçen hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahasında aldığı iyi sonuçları sürdürerek moral bulmak istiyor.

Trabzonspor'da hangi oyuncular sakat?

Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres'in sakatlıkları bulunuyor.

Karadeniz ekibinde Marc Bartra ve kaptan Uğurcan Çakır, kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, kart görmeleri halinde 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

694 gündür sahasında yenilmiyor

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 694 gündür yenilmiyor. Bordo-mavililer, iç sahada son 35 lig maçında 23 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

Trabzonspor-Antalyaspor maçı muhtemel 11’ler

TRABZONSPOR:
  • UĞURCAN,
  • LARSEN,
  • BARTRA,
  • DENSWIL,
  • EREN,
  • SIOPIS,
  • BAKASETAS,
  • ABDÜLKADIR,
  • DJANINY,
  • TREZEGUET,
  • GOMEZ
ANTALYASPOR
  • HELTON,
  • BÜNYAMİN,
  • VEYSEL,
  • GERXHALIU,
  • GÜRAY,
  • ERDAL,
  • FERNANDO,
  • NAKAJIMA,
  • DOĞUKAN,
  • UFUK,
  • LARSSON

Antalya ile 54. randevu

Trabzonspor ile Antalyaspor, bugünkü mücadeleyle birlikte ligde 54. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 53 maçta Bordo-Mavililer'in galibiyetlerde 30'a 10 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 97 gol attı, kalesinde ise 58 gol gördü.

Trabzon'da hedef 36

Bordo-Mavililer, ligde evinde oynadığı son 35 maçta yenilgi yüzü görmedi. Trabzonspor, bu süre içerisinde 23 galibiyet ve 12 beraberlik elde etti. Fırtına, bu akşam da Antalya karşısında serisini 36'ya yükseltmek istiyor.





#Trabzonspor
#Antalyaspor
#süper lig
10 dakika önce
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Trabzonspor ile Antalyaspor 54. randevuda
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