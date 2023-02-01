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Trabzonspor Antalyaspor maçı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Trabzonspor-Antalyaspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.
Geçen hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahasında aldığı iyi sonuçları sürdürerek moral bulmak istiyor.
Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres'in sakatlıkları bulunuyor.
Karadeniz ekibinde Marc Bartra ve kaptan Uğurcan Çakır, kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, kart görmeleri halinde 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 694 gündür yenilmiyor. Bordo-mavililer, iç sahada son 35 lig maçında 23 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.
Trabzonspor ile Antalyaspor, bugünkü mücadeleyle birlikte ligde 54. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 53 maçta Bordo-Mavililer'in galibiyetlerde 30'a 10 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 97 gol attı, kalesinde ise 58 gol gördü.
Bordo-Mavililer, ligde evinde oynadığı son 35 maçta yenilgi yüzü görmedi. Trabzonspor, bu süre içerisinde 23 galibiyet ve 12 beraberlik elde etti. Fırtına, bu akşam da Antalya karşısında serisini 36'ya yükseltmek istiyor.