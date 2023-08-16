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Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

Trendyol 1. Lig’de 2023-2024 sezonu 2. haftası 18 Ağustos Cuma günü oynanacak Çorum FK ve Giresunspor start verecek. Haftanın kapanış maçı ise Eyüpspor ve Kocaelispor arasında olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasında düdük çalacak hakemler de belli oldu. Peki, Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var? 1. Lig 2. hafta hakemleri kimler? İşte detaylar.

16:10 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

Trendyol 1. Lig’de 2. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Çorum FK evinde Giresunspor’u konuk edecek. Maçı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Peki, Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte 2. hafta fikstürü ve hakemleri.

TRENDYOL 1. LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR? 2. HAFTA HAKEMLERİ KİMLER?

18 Ağustos Cuma:

21.00 Ahlatcı Çorum FK-Bitexen Giresunspor: Ömer Tolga Güldibi

19 Ağustos Cumartesi:

17.00 Bodrum FK-Erzurumspor FK: İlker Yasin Avcı

19.15 Ümraniyespor-Göztepe: Burak Olcar

21.45 Adanaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor: Ozan Ergün

20 Ağustos Pazar:

17.00 Teksüt Bandırmaspor-Boluspor: Mehmet Türkmen

17.00 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü: Fatih Tokail

19.15 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu

21.45 Altay-Tuzlaspor: Raşit Yorgancılar

21 Ağustos Pazartesi:

21.00 Eyüpspor-Kocaelispor: Alpaslan Şen

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU



#Trendyol 1. Lig
#TFF
#2. hafta fikstürü
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