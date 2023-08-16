Trendyol 1. Lig’de 2. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Çorum FK evinde Giresunspor’u konuk edecek. Maçı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Peki, Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte 2. hafta fikstürü ve hakemleri.