Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var?
Trendyol 1. Lig’de 2. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Çorum FK evinde Giresunspor’u konuk edecek. Maçı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Peki, Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte 2. hafta fikstürü ve hakemleri.
TRENDYOL 1. LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR? 2. HAFTA HAKEMLERİ KİMLER?
18 Ağustos Cuma:
21.00 Ahlatcı Çorum FK-Bitexen Giresunspor: Ömer Tolga Güldibi
19 Ağustos Cumartesi:
17.00 Bodrum FK-Erzurumspor FK: İlker Yasin Avcı
19.15 Ümraniyespor-Göztepe: Burak Olcar
21.45 Adanaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor: Ozan Ergün
20 Ağustos Pazar:
17.00 Teksüt Bandırmaspor-Boluspor: Mehmet Türkmen
17.00 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü: Fatih Tokail
19.15 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu
21.45 Altay-Tuzlaspor: Raşit Yorgancılar
21 Ağustos Pazartesi:
21.00 Eyüpspor-Kocaelispor: Alpaslan Şen