17-18 Haziran'da yapılan YKS'nin sonuçları ilan edildi. Adaylar sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. YKS sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

YKS Üniversite kontenjanı

Üniversite kontenjanı, bir üniversitenin belirli bir bölümüne veya programına kabul edebileceği öğrenci sayısıdır. Üniversite kontenjanları, üniversitelerin eğitim kalitesini, öğrenci profillerini ve mezun olanların iş bulma oranlarını etkileyen önemli bir faktördür.

ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurumu (ÖSYM) sabah saatlerinde açıkladığı YKS sınav sonuçlarının ardından akşam saatlerinde de ön kılavuzu yayımladı.

Adaylar, tercih aşamasında puanın mı yoksa sıralamanın mı ön planda yer alması gerektiğine ilişkin uzmanların açıklamalarını pür dikkat takip etmekte. İşte, YKS tercihleri öncesi dikkat edilmesi gerekenler

YKS tercihleri için puan mı önemli sıralama mı?

Öğrenciler, YKS sonrası merakla "Üniversite tercihlerinde puan mı, sıralama mı daha önemli?" sorusunun cevabını arıyor.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Eğitimci Ramazan Yargı, öğrencilerin tercih sıralaması yaparken nelere dikkat etmesi gerektiği, şehir seçiminde izlenmesi gereken yolu, geleceğin meslekleri ile popülerliğini yitirmiş meslekleri ve öğrencilerin tercihlerini belirleyen konular hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.

Yargı, "Öğrencilerin tercih yaparlarken dikkat etmeleri gereken en önemli şey tabi ki sıralamalarıdır. Çünkü geçen sene ile bu sene arasında sıralama ve puanlar arasında büyük farklılıklar var. Öğrenciler eğer puanlarına göre tercihler yaparlarsa hata yaparlar. Bu yüzden öğrencilerin sıralamaya göre tercih yapmaları gerekir."

Mühendislik, mimarlık, hukuk en düşük başarı sıralaması kaç?