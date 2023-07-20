YKS'de üniversite tercih yapma hakkı kaç?
17-18 Haziran'da yapılan YKS'nin sonuçları ilan edildi. Adaylar sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. YKS sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.
Üniversite tercihleri ne zaman?
YKS Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Peki, YKS’de kaç tercih zorunlu, 5 tercih yapmak zorunlu mu? İşte YKS tercih hakkı 2023!
YKS en az kaç tercih yapılır?
20 Temmuz Perşembe günü ilan edilen YKS sonuçları kapsamında tercihler merak edilmeye başlandı. ÖSYM’nin yayınlayacağı kılavuz doğrultusunda başlayacak YKS tercihlerinde adayların 24 tercih hakkı bulunacak.
YKS’de 24 tercih zorunlu mu?
YKS’de tercih sayısı zorunluluğu bulunmamaktadır. Adaylar, 24 ve daha az olacak sayıda tercihlerini istedikleri bölümleri tercih alanına yazabilir.
YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır?
YKS tercihleri ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak gerçekleştirilebilecek.
Uzmanlar adayların tercihte bulunurken, sadece puan veya sıralama odaklı değil, kendi kişisel ilgi alanları ve özelliklerine göre bir liste hazırlaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.
2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. Bu düzenlemeyle bu yıl artık puanı hesaplanan tüm adaylar sisteme dahil edildi ve tercih yapabilir hale geldi.