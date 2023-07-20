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Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, tercihler nereden yapılacak?

ÖSYM 2023 YKS üniversite sonuçlarını açıkladı. Tercihlerle ilgili en fazla merak edilen konulardan biri de, YKS tercihinin en az kaç tercih yapılacağı. ÖSYM Başkanı Ersoy, "2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" dedi. Üniversite tercihleri AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Peki YKS en az kaç tercih yapılır? Kaç tercih hakkı var? 5 tercih yapmak zorunlu mu? YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar.

13:43 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
YKS'de üniversite tercih yapma hakkı kaç?

YKS'de üniversite tercih yapma hakkı kaç?

17-18 Haziran'da yapılan YKS'nin sonuçları ilan edildi. Adaylar sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. YKS sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

Üniversite tercihleri ne zaman?

YKS Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Peki, YKS’de kaç tercih zorunlu, 5 tercih yapmak zorunlu mu? İşte YKS tercih hakkı 2023!

YKS en az kaç tercih yapılır?

20 Temmuz Perşembe günü ilan edilen YKS sonuçları kapsamında tercihler merak edilmeye başlandı. ÖSYM’nin yayınlayacağı kılavuz doğrultusunda başlayacak YKS tercihlerinde adayların 24 tercih hakkı bulunacak.

YKS’de 24 tercih zorunlu mu?

YKS’de tercih sayısı zorunluluğu bulunmamaktadır. Adaylar, 24 ve daha az olacak sayıda tercihlerini istedikleri bölümleri tercih alanına yazabilir.

YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır?

YKS tercihleri ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak gerçekleştirilebilecek.

Uzmanlar adayların tercihte bulunurken, sadece puan veya sıralama odaklı değil, kendi kişisel ilgi alanları ve özelliklerine göre bir liste hazırlaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. Bu düzenlemeyle bu yıl artık puanı hesaplanan tüm adaylar sisteme dahil edildi ve tercih yapabilir hale geldi.

150 ve 180 altı puan alanlar tercih yapar mı?
150 ve 180 altı puan alanlar tercih yapar mı?

17-17 Haziran’da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS en küçük ve en büyük puanı ve başarı sıralaması neticesinde tercihlerini gerçekeleştirecek adayların merak ettiği konu ise YKS baraj puanın devam edip etmeyeceği. TYT puan türü için 150, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri için 180 puanın altında olanlar tercihte bulabilecekler mi? sorusuna cevap arıyor. Temek Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Peki YKS’de baraj var mı? YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi? Tercih yapmak için baraj puanı gerekiyor mu?

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14 dakika önce
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Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, tercihler nereden yapılacak?