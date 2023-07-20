|
Özgün

Hukuk taban puanı ve başarı sıralaması

2023 YKS'nin sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler istedikleri bölümün taban ve tavan puanları ile başarı sıralamasını arıyor. Hukuk bölümü okumak için eşit ağırlık puan türüne sahip olmak gerekir. Hukuk bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır. Hukuk bölümü mezunları, hukuk fakültelerinden mezun olurlar. Peki hukuk bölümünün taban puanı ve başarı sıralaması kaç? Hukuk Taban Puanları 2023 Devlet Üniversiteleri 2023 hukuk taban puanları açıklandı mı? Hukuk sınırı kaç bin 2023? Hukuk okumak için ilk kaç bin? Detaylar haberimizde.

Yeni Şafak
16:23 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul Üniversitesi.

İstanbul Üniversitesi.

ÖSYM'nin 2023 YKS AYT-TYT sonuçlarını açıklamasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi.

TYT'den üniversiteye kayıt yaptırma hakkına sahip olan üniversite adayları, istedikleri bölümlerin taban ve taban puanları ile başarı sıralamasını merak ediyor.

Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" dedi.

Hukuk bölümü taban ve tavan puanları 2023 başarı sıralaması

Öğrenciler arasında en çok istenen bölümlerin başında hukuk geliyor.
Peki hukuk bölümünde taban ve tavan puanları nasıl? Başarı sırasında kaçıncı olmak gerekiyor? ÖSYM henüz 2023 YKS tercih kılavuzunu açıklamadı. ÖSYM tercih kılavuzunu
27 Temmuz'da açıklaması bekleniyor. YKS tercih kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte 2023 YKS en küçük ve en büyük puanları ile başarı sıralamaları da netlik kazanmış olacak.

Hukuk sınırı kaç bin 2023?

ÖSYM tarafından alınan karar uyarınca Hukuk 125,000, Tıp 50,000, Diş Hekimliği 80,000, Eczacılık 100,000, Mimarlık 250,000, Mühendislik ve Öğretmenlik Programlarında 300,000 (Müzik Öğretmenliği için TYT 800.000) başarı sırası altında yerleştirme yapılmayacaktır.

Hukuk okumak için ilk kaç bin?

Hukuk Fakültesi programlarına yerleşmek için Eşit Ağırlık puan türünde yukarıda yer alan üniversitelere girebilmek için en düşük 16.705 bininci olmak gerekiyor.

İşte hukuk 2022 başarı taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması:

Hukuk bölümü

Hukuk bölümü, hukukun temellerini ve kavramlarını öğreten bir lisans programıdır. Bu program, öğrencilere hukukun tarihi, teorisi, sistemleri ve uygulamaları hakkında bilgi verir. Hukuk bölümü mezunları, avukat, hakim, savcı, hukuk danışmanı, noter gibi mesleklerde çalışabilirler.

Hukuk bölümü okumak için eşit ağırlık puan türüne sahip olmak gerekir. Hukuk bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır. Hukuk bölümü mezunları, hukuk fakültelerinden mezun olurlar.

Hukuk bölümü okumak için bazı temel beceriler gerekir. Bu beceriler şunlardır:

  • İyi bir dil bilgisine sahip olmak
  • İyi bir muhakeme ve problem çözme yeteneğine sahip olmak
  • İyi bir araştırma yeteneğine sahip olmak
  • İyi bir yazma yeteneğine sahip olmak
  • İyi bir iletişim yeteneğine sahip olmak

Hukuk bölümü okumak, zorlu bir süreçtir. Ancak, bu program, öğrencilere çok değerli bir eğitim verir. Hukuk bölümü mezunları, çok çeşitli mesleklerde iş imkanına sahiptirler.

#Hukuk Bölümü
#Üniversite
#Tercih
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı