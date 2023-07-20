ÖSYM'nin 2023 YKS AYT-TYT sonuçlarını açıklamasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi.

TYT'den üniversiteye kayıt yaptırma hakkına sahip olan üniversite adayları, istedikleri bölümlerin taban ve taban puanları ile başarı sıralamasını merak ediyor.

Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" dedi.

Hukuk bölümü taban ve tavan puanları 2023 başarı sıralaması

Öğrenciler arasında en çok istenen bölümlerin başında hukuk geliyor. Peki hukuk bölümünde taban ve tavan puanları nasıl? Başarı sırasında kaçıncı olmak gerekiyor? ÖSYM henüz 2023 YKS tercih kılavuzunu açıklamadı. ÖSYM tercih kılavuzunu 27 Temmuz'da açıklaması bekleniyor. YKS tercih kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte 2023 YKS en küçük ve en büyük puanları ile başarı sıralamaları da netlik kazanmış olacak.

Hukuk sınırı kaç bin 2023?

ÖSYM tarafından alınan karar uyarınca Hukuk 125,000, Tıp 50,000, Diş Hekimliği 80,000, Eczacılık 100,000, Mimarlık 250,000, Mühendislik ve Öğretmenlik Programlarında 300,000 (Müzik Öğretmenliği için TYT 800.000) başarı sırası altında yerleştirme yapılmayacaktır.

Hukuk okumak için ilk kaç bin?

Hukuk Fakültesi programlarına yerleşmek için Eşit Ağırlık puan türünde yukarıda yer alan üniversitelere girebilmek için en düşük 16.705 bininci olmak gerekiyor.

İşte hukuk 2022 başarı taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması:

Hukuk bölümü

Hukuk bölümü, hukukun temellerini ve kavramlarını öğreten bir lisans programıdır. Bu program, öğrencilere hukukun tarihi, teorisi, sistemleri ve uygulamaları hakkında bilgi verir. Hukuk bölümü mezunları, avukat, hakim, savcı, hukuk danışmanı, noter gibi mesleklerde çalışabilirler.

Hukuk bölümü okumak için eşit ağırlık puan türüne sahip olmak gerekir. Hukuk bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır. Hukuk bölümü mezunları, hukuk fakültelerinden mezun olurlar.

Hukuk bölümü okumak için bazı temel beceriler gerekir. Bu beceriler şunlardır:

İyi bir dil bilgisine sahip olmak

İyi bir muhakeme ve problem çözme yeteneğine sahip olmak

İyi bir araştırma yeteneğine sahip olmak

İyi bir yazma yeteneğine sahip olmak

İyi bir iletişim yeteneğine sahip olmak