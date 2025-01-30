Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında mükelleflere ait taşıtların sisteme geçişleri sürüyor. UTTS’nin resmi başvuru adresi olan utts.gov.tr’de Taşıt Tanıma Birimi (TTB) sipariş kaydı ve ödeme işlemlerini tamamlamak için son tarih 31 Ocak 2025...

UTTS kayıt için son gün ne zaman?

5 Ekim 2023 tarihinde yayımlanan UTTS Uygulama Genel Tebliği kapsamındaki mükelleflerin araçlarına Taşıt Tanıma Birimi takılması zorunluluğu getirilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan düzenleme ile vergi mükelleflerinin mağdur olmamaları için sisteme kayıt tarihi de yenilenmişti. Bu kapsamda söz konusu mükelleflere ait tüm taşıtların 31 Ocak 2025 tarihine kadar UTTS’ye geçiş yükümlülüğü bulunuyor.

Mükelleflerin, herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamaları ve mağduriyet yaşamamaları için 31 Ocak 2025 Cuma günü saat 24.00’e kadar www.utts.gov.tr adresinden UTTS’ye kaydolarak belirtilen banka hesaplarına ödeme işlemlerini tamamlamış olmaları gerekiyor.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi hangi araçlarda zorunlu?

UTTS Montajı şu şirketler için zorunludur:

Vergi Mükellefi Araç Sahipleri: Akaryakıt harcamalarını gider olarak gösteren tüm gerçek ve tüzel kişilikler.

Şirket Filoları: Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil edilen tüm şirket araçları.

Akaryakıt İstasyonu İşletmecileri: En az bir pompa ünitesine UTTS donanımı monte etmekle yükümlü olan akaryakıt istasyonları.

Kamu Kurumları: Resmi taşıtları bulunan ve akaryakıt alımlarını denetlemek zorunda olan kamu kuruluşları.

Lojistik ve Taşımacılık Şirketleri: Filo yönetiminde şeffaflığı sağlamak ve yasal uyumluluğu yerine getirmek isteyen lojistik ve taşımacılık firmaları.

28 Şubat 2025 tarihine kadar yasal mevzuat gereği bu taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırılması gerekmektedir.

UTTS bireysel araç sahipleri için zorunlu mu?

Bireysel araç sahipleri için şu an UTTS montajı zorunlu değildir. Çünkü genellikle bireysel otomobil sahipleri akaryakıt alımlarını vergi gideri olarak kullanmazlar. Bununla birlikte 2025 yılı Temmuz ayı itibariyle tüm bireysel araçlar için de UTTS kullanımı zorunlu hale gelmiştir.







