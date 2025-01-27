Ticari araçları kapsayan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için başvuru süresi sona yaklaşıyor.

UTTS NE ZAMAN SON?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne geçişle alakalı yaşanan yoğunluk nedeniyle, vergi mükelleflerinin mağdur olmamaları için sisteme kayıt tarihi 31 Ocak 2025 olarak güncellendi. 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kaydolanlar donanım fiyatlarında yıl sonunda yaşanacak artıştan etkilenmeyecek.

UTTS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

UTTS başvurusu yapmak için öncelikle utts.gov.tr adresine giriş yapmalısınız. Buradan "Kayıt Yap - Taşıt Sahibi Mükellef İşlemleri" sekmesini seçerek başvuru sürecini başlatabilirsiniz.

Bu süreçte, taşıt sahibi adına yetkili kişi tarafından bilgiler doldurulmalıdır. Daha sonra, taşıt sahibinin vergi levhasını sisteme yüklemesi ve "Taşıt Ekle" menüsünden her bir aracın ruhsatını sisteme yüklemesi gerekmekte. Bu adım, taşıtların sistemde kayıt altına alınmasını sağlıyor.

TAŞIT SAHİBİ BAŞVURU SÜECİ

1- Kayıt ve Hesap Onay

Yakıt harcamalarını gider olarak gösterecek taşıt sahipleri, utts.gov.tr adresinde "Kayıt Yap - Taşıt Sahibi Mükellef işlemleri" sekmesinden bilgileri doldurur. Bu işlem, taşıt sahibi adına yetkili kişi tarafından gerçekleştirilir.

2-Araç ekleme

Vergi levhası yükleme işleminden sonra, "Taşıt Ekle" menüsünden sistemi kaydedilmek istenen araçların bilgilerini eksiksiz doldurur. Her aracın ruhsatını sisteme yükleyerek araç ekleme işlemini tamamlar.

3-TTB Siparişi

Kaydedilen araçlara TTB montajı için, "Siparişlerim" menüsünden ilgili araçlar seçilir. Taşıtı montaja götürecek kişi ile sürücü aynı kişi değilse, montajı gerçekleştirecek kişinin bilgileri sisteme girilir.

4-Ödeme İşlemi

Ödeme aşamasında, Havale / EFT veya kredi kartı seçeneklerinden biri tercih edilir. Havale/EFT yöntemi tercih edilirse, açıklama kısmına sipariş numarası yazılmalıdır. Ödeme, Darphane tarafından onaylandığında, taşıt sahibine taşıt montaj kodu iletilir.

5-Montaj İşlemi

Firma yetkilisi, utts.gov.tr’de yayınlanan Yetkilendirilmiş Taşıt Montaj Firmalarından kendisine en uygun noktayı seçer. Taşıt sahibi, Yetkilendirilmiş Taşıt Montaj Noktasına, taşıt montaj kodunu gösterir ve montaj işlemi gerçekleştirilir. Bu aşamada ek bir ücret talep edilmez.

UTTS KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Aşağıdaki taşıt gruplarının sahibi mükelleflerin taşıtlarını, yine aşağıda belirtilen tarihlere kadar UTTS’ye kaydettirme zorunluluğu bulunmaktadır:

- Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlar (en geç 31/12/2024 tarihine kadar),

- Trafiğe ilk defa kaydedilen sıfır kilometre bireysel taşıtlar (1/07/2025 tarihinden itibaren kayıt ve tescil işlemini takip eden bir ay içerisinde),

- Akaryakıt dağıtım şirketlerine ait taşıt tanıma sistemlerini kullanan bireysel taşıtlar (30/06/2025 tarihine kadar).







